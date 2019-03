Biznesa impērija uz seksa skandāla pamatiem: Kardašjanu-Dženneru klana veiksmes stāsts

Dinastijas slavenākā pārstāve ir 38 gadus vecā Kima (attēlā), kura pati vairākkārt publiski ieminējusies, ka tieši viņa visiem saviem ģimenes pārstāvjiem nodrošinājusi veiksmīgas karjeras, slavu un bagātību.

Kimas ceļš uz slavas virsotnēm aizsākās tālajā 2007. gadā, kad atklātībā nonāca viņas un repera Ray J seksa video. Līdz tam viņa zināmās aprindās bija pazīstama vien kā miljonu mantinieces Parisas Hiltones draudzene un personīgā ģērbēja, ar kuru blondā daiļava nereti kopā apmeklēja saviesīgus burziņus.

Skandalozais video Kimas dzīvi apgrieza kājām gaisā – vienā mirklī viņa kļuva par apspriestāko sievieti ASV. Māmuļa Kristena, kura tolaik bija savas meitas menedžere, steidza kalt dzelzi, kamēr tā karsta, un panāca, ka liela daļa no ieņēmumiem par noplūdušo Kimas seksa video ieripo viņas kontā.

Arī pati Kima darīja visu iespējamo, lai pasaule neaizmirstu viņas vārdu, un 2007. gada 14. oktobrī startēja šovs "Keeping Up with the Kardashians" par Kardašjanu-Dženneru ģimenītes ikdienas gaitām, skandāliem, priekiem un bēdām.

Šovs iemantoja neticamu popularitāti, un pavisam drīz startēs tā jaunākā sezona. Gadu gaitā Kardašjanu un Dženneru klans kļuvis par miljardu vērtu impēriju. Teju visi ģimenes pārstāvji kļuvuši par biznesmeņiem – radīti dekoratīvās un matu kosmētikas, apģērbu, telefona aplikāciju un daudzi citi pelnoši un veiksmīgi zīmoli.

Vislielākā veiksminiece izrādījusies tieši Kailija, kura pārspējusi gan savu māsu Kendelu, gan pusmāsas un pusbrāli, tomēr daudzi nebeidz prātot – kā viss būtu iegrozījies, ja 2007. gadā atklātībā nebūtu nonācis Kimas seksa video?