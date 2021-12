Borisa Džonsona septītā atvase nosaukta par Romiju Irisu Šarloti

Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona jaunākajai atvasei dots vārds par godu viņa kundzes Kerijas tantei, tikai saīsināts. Pagājušajā nedēļā dzimusī meitene nosaukta par Romiju Irisu Šarloti Džonsoni, ziņo britu prese.

Borisa Džonsona un viņa laulātās draudzenes Kerijas Džonsones otrais kopīgais bērns nāca pasaulē slimnīcā Londonā 9. decembrī ceturksni pēc deviņiem no rīta. Nu jaunā māmiņa svešām acīm slēgtā "Instagram" profilā publicējusi meitas pirmo bildi, kā ar paskaidrojusi vārda došanas motīvus.

"Laipni lūgta pasaulē, Romija Irisa Šarlote Džonsone," vēstīja premjera kundze.

Romija ir saīsinājums no vārda Rozmarija, un tā sauc Kerijas mātes māsu, 75 gadus vecu kundzi, kura dzīvo Itālijā un ir izbijusi juriste. Bet Irisa, kā skaidro jaunā māmiņa, grieķu valodā nozīmējot 'varavīksne' – meitene abiem ir tā dēvētais varavīksnes bērniņš jeb mazulis, kas nāca pasaulē pēc septembrī pārdzīvota spontānā aborta. Savukārt Šarlotes vārds dots par godu Džonsona mātei, kura devusies mūžībā.

Trīs vārdi doti arī Džonsonu pāra pirmajam bērnam, dēlam Vilfredam Lorijam Nikolasam, kurš piedzima 2020. gada aprīlī. Tobrīd ritēja Covid-19 pandēmijas "karstākais" laiks, un trešais vārds zēnam ticis par godu diviem ārstiem, kuri bija Džonsona dakteri slimnīcā, premjeram atlabstot no Covid-19 infekcijas; viņus abus sauca Nikolass.

Par to, ka Džonsonu pāris gaida otro mazuli, viņi pavēstīja šā gada jūlijā, vienlaikus arī atklājot, ka brīdi iepriekš Kerija piedzīvoja spontāno abortu.

57 gadus vecajam premjerministram ir četri bērni no otrās sievas, vismaz viena atvase no kāda romāniņa, un nu arī divi bērni no trešās sievas.