Britu modele un amerikāņu aktrise savas attiecības nostiprinājušas īpašā ceremonijā

Aizvadītās nedēļas izskaņā ārzemju tabloīdus pāršalca ziņas, ka britu modele un kinozvaigzne Kara Delevinja slepus mijusi gredzenus ar savu mīļoto sievieti, amerikāņu aktrisi Ešliju Bensoni. Savukārt jaunākie virsraksti liecina, ka kāzas nav bijušas, tomēr savu attiecību nopietnību abas šovbiznesa zvaigznes apliecinājušas īpašā draudzības ceremonijā.

Pats pirmais sensacionālo ziņu par kāzām pasaulei pavēstīt steidza britu izdevums "The Sun on Sunday", kas vēstīja, ka Delevinja un Bensone tuvāko draugu lokā nesen salaulājušās kapelā Lasvegasā. Turklāt portāls nekautrējās citēt cilvēku, kurš it kā vadījis ceremoniju.

Drīz vien atklājās, ka šī ziņa ir aplama. Izdevums "EOnline" vēsta, ka abas aktrises nav oficiāli precējušās un Lasvegasā nav izsniegta laulības apliecība, kas apliecinātu, ka Delevinja un Bensone savas attiecības noformējušas oficiāli.

Tiesa, izdevums no pārim pietuvinātiem avotiem uzzinājis, ka, lai gan abas nav oficiāli salaulājušās, tomēr pirms aptuveni gada Lasvegasā notikusi līksma draudzības ceremonija, kurā abas sievietes viena otrai apliecinājušas savas jūtas un nopietnos nodomus.

Nedz aktrise, nedz modele pagaidām komentārus par savām attiecībām nav sniegušas.

29 gadus vecā Bensone plašāku atpazīstamību savulaik iemantoja ar lomu seriālā "Pretty Little Liars" un dalību filmā "Spring Breakers".

Savukārt, Kara, kurai šomēnes apritēs 27 gadi, savu karjeru sāka kā daudzsološa modele, bet nu jau vairākus gadus viņa uzmanību velta arī aktrises karjeras veidošanai.