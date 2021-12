Britu premjers Boriss Džonsons kļuvis par septiņu bērnu tēvu

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons ceturtdien pulksten 7.40 no rīta kļuvis par vēl vienu atvasi bagātāks – viņa laulātā draudzene Kerija laidusi pasaulē bērnu, kas Džonsonam kopskaitā ir septītais, raksta britu mediji.

Līdzīgi kā citviet pasaulē, arī Lielbritānijā politiķu darba fokusā ir cīņa ar kovidkrīzi un jaunā paveida omikrona ierobežošanas centieni. Britu parlamenta vadītājs Boriss Džonsons ceturtdien paņēmis "īsu pauzi", lai uz slimnīcu Londonā aizvestu savu sievu, raksta "Mail Online".

Boriss Džonsons paudis, ka pēc radībām Kerija un jaundzimusī meitenīte jūtoties ļoti labi.

33 gadus vecā Kerija Džonsone laidusi pasaulē meitu; bērnam dotais personvārds vēl nav izskanējis. Jaundzimusī ir māsiņa Vilfredam Lorijam Nikolasam, kurš nāca pasaulē 2020. gada 29. aprīlī. Tas bija laiks, kad Džonsoni vēl nebija oficiāli precējušies. Pāris salaulājās šā gada maijā, ievērodami katoļticības tradīcijas.

Par to, ka Džonsonu pāris gaida otro mazuli, viņi pavēstīja šā gada jūlijā, vienlaikus arī atklājot, ka brīdi iepriekš Kerija piedzīvoja spontāno abortu.

57 gadus vecajam premjerministram ir četri bērni no otrās sievas, vismaz viena atvase no kāda romāniņa, un nu arī divi bērni no trešās sievas.