Britu premjers Boriss Džonsons pošas trešajām kāzām

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons un viņa dzīvesbiedre Kerija Saimonda paziņojuši par kāzām nākamā gada jūlijā, vēsta "The Sun".

56 gadus vecais Džonsons un 33 gadus vecā Saimonda nu jau divus gadus mīt oficiālajā premjera rezidencē Dauningstrītā, un ir vēsturiski pirmais pāris, kas tur dzīvo neprecētu cilvēku statustā.

Džonsons ar mīļoto saderinājās 2019. gadā, gadu vēlāk pasaulē nāca abu kopīgais mazulis, taču kāzas tika atliktas koronavīrusa pandēmijas dēļ. Nu pāris izsūtījis viesiem ielūgumus, vēstot par gaidāmo ceremoniju 2022. gada 30. jūlijā.

Džonsona un Saimondas attiecības sākās 2018.gadā.

Kopš 2009.gada Saimonda strādājusi dažādos amatos Konservatīvo partijas sabiedrisko attiecību dienestā. 2018.- 2019. gadā viņa bija partijas sabiedrisko attiecību vadītāja.

Simondai šīs būs pirmās laulības, savukārt Džonsons bijis precējies divas reizes. Pirmajā laulība ar Alegru Mostinu-Ovenu, kas ilga no 1987. līdz 1993.gadam, nebija bērnu. Otrā laulība ar advokāti Marinu Vīleri ilga no 1993. līdz 2018.gadam, un tajā dzimuši divi dēli un divas meitas. Džonsonam ir arī meita no ārlaulības attiecībām ar mākslas konsultanti Helēnu Makintairu. Pēc mediju ziņām Džonsonam ir vēl viens ārlaulības bērns, taču oficiāli tas nav apstiprināts.