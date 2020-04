Britus sajūsmina līdz šim neredzēts foto ar princi Čārlzu un mazdēlu

Lielbritānijas princis Čārlzs mazdēla Luisa dzimšanas dienā sociālajos tīklos ievietoja attēlu, kas lika britu sirdīm kust.

23. aprīlī Kembridžas hercogu Viljama un Katrīnas jaunākā atvase – princis Luiss – svinēja savu otro dzimšanas dienu.

Notikumam par godu puisēna vectēvs princis Čārlzs sociālajos tīklos ievietoja sevišķi piemīlīgu un sirsnīgu bildīti – tajā opis apskauj mazdēlu.

Melnbaltais attēls zibenīgi kļuva populārs britu vidū. Mikroblogošanas vietnē "Twitter" vien tam ir teju četri tūkstoši retvītu un gandrīz 80 000 "patīk" atzīmes.

Ar sirsnīgo attēlu Čārlzs sveica dzimšanas dienā savu jaunāko radinieku. Tā kā britu karaļnama pārstāvji katrs atrodas pašizolācijā dažādos īpašumos, vectēvs mazo princi Luisu svētkos satikt nevarēja.

A very Happy Birthday to Prince Louis, who turns two today. 🎂

The young Prince enjoys a hug from his Grandfather, The Prince of Wales. pic.twitter.com/olLLGASxX8