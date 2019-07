Ceriņu pāris paziņo par gaidāmo ģimenes pieaugumu

View this post on Instagram

“es vēlētos, lai kādreiz tu kļūtu par mammu manam mazulim” , šos vārdus Aivis man veltīja pirms 8 gadiem, kad bijām attiecību sākumā. gan toreiz, gan tagad, šķiet, ka patīkamāku komplimentu, kurš sevī ietver tik daudz uzticēšanās un maiguma, es kā sieviete nevarētu saņemt. mums ir prieks dalīties ar šo īpašo ziņu, ka pavisam drīz #ceriņuģimene pievienosies mazs ķipariņš! )) sveiciens visām mammām, kuras ir tikpat skaistā gaidību lidojumā, kā arī sirdsmieru visiem tiem pāriem, kuri ir pacietīgā plānošanas procesā! ☁️ Lelde&Aivis #the3ofus #20nedēļas #expecting paldies @ligavam.lv par tik svarīgo mirkļu tveršanu! foto autore @lucijarosane #riverislandlatvija #ImWearingRI #pregnancy #married #baby #couplegoals

