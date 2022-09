Dānijas karaliene Margrēte atņem karaliskos titulus četriem mazbērniem

82 gadus vecā Dānijas karaliene Margrēte otrdien paziņojusi, ka atbrīvo no karaliskajiem tituliem četrus no saviem kopumā astoņiem mazbērniem. Šis lēmums skāris karalienes jaunākā dēla prinča Joahima bērnus no divām laulībām, vēsta ārvalstu mediji.

Monarhs ir atņēmis prinča un princeses, kā arī "Viņa/Viņas Augstības" titulus jaunākā dēla prinča Joahima bērniem Nikolajam (23), Fēliksam (20), Henrikam (13) un Atēnai (10). (Attēlā augšā – trīs jaunākie bērni kopā ar vecākiem.)

Karaliene pēc pārsteidzošā paziņojuma vēlāk paskaidrojusi, kādu argumentu vadīta pieņēmusi šo lēmumu. "Tas viņiem nāks par labu nākotnē. Viņi varēs veidot paši savu dzīvi, nebūdami ierobežoti ar īpašiem pienākumiem, kas saistīti ar formālu piederību Dānijas karaļnamam," skaidro Margrēte.

No 2023. gada 1. janvāra visi prinča Joahima bērni būs pazīstami kā Viņa Ekselence Monpezatas grāfs/grāfiene. Bērni arī saglabā savas vietas (septītā līdz desmitā) pēctecības rindā uz troni.

Šis lēmums neskar vecākā viņas dēla, kroņprinča Frederika, pēcnācējus. Frederiks jau 18 gadus ir precējies ar Austrālijā dzimušo kroņprincesi Mēriju, ģimenē aug princis Kristians (16), princese Isabella (15) un dvīņi – princis Vincents un princese Džozefīne (11).

Savukārt princis Joahims, kura atvases skāris šis monarha lēmums, precējies divreiz, katrā laulībā dzimuši divi bērni. Vecākie – Nikolajs un Fēlikss – strādā par modeļiem, piedaloties Kristiana Diora un citu pazīstamu dizaineru skatēs. Divi jaunākie bērni kopā ar vecākiem dzīvo Parīzē.

Karaliene Margrēta pavēstījusi, ka par titulu atņemšanu jaunākā dēla bērniem domājusi ilgu laiku, lēmums bijis izsvērts.