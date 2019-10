Dīdžejmeitene Liene Ušakova piedzīvojusi spilgtas pārvērtības

View this post on Instagram

Mati:👩‍🎤 @alise_teivane Shodien isi pirms devos prom no salona pie manis pienaca meitenite ar mammu ...meitenite (gadi 4 varetu but) bixta mammu un priecajas par roza matiem. Vinjai ari tadus vajagot uz ko mamma atbild ,ka shamejo tak ar tadiem matiem darzinja nelaidishot ieksha . Kur ar tadiem var vsp iet...Bet ta jau esot smuki. Lol 😂 Miljie, kastee augushie ljaudis ! Neapslapejiet saviem berniem velmi pec krasam! Neapspiediet iespeju but koshiem un paspeleties ,paexperimentet ar tadu lietu ka mati. ((Tas butu pats mazuminjsh! )) Citadi var gadities ,ka izaugs apspiests un peleks berns ,kas visu muzhu staigas ar vienu frizuru un pelekas bixes (no serijas)! Ja Jums gjimene aug mazs maxlinieks - ljaujiet vinjam tadam but! Ja pats sirdi esat ,tad pohuj cik Jums gadu ... nebaidieties but pashi ! #stayreal #pinkhairdontcare 💕 peace P.s. paldies , man viss ahujenna izskatas ! (Ok,gandriz viss ) lol

