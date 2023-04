Drāma deputātes ģimenē: Glorijas Grevcovas vīru tiesā par uzbrukumu bijušajam

Skandalozu slavu guvusī Saeimas deputāte Glorija Grevcova savā līdz šim vienīgajā amatpersonas deklarācijā norādījusi, ka ir precējusies ar Kasparu Grevcovu, taču otrdien politiķe portālam "Delfi" pavēstīja, ka viņas laulība ir izjukusi. Kaspars Grevcovs kādu brīdi bēguļojis no tiesas, kas skata viņa uzbrukumu deputātes bijušajam dzīvesbiedram un dēla tēvam Edgaram Tamam. "Delfi" rīcībā ir arī video (zemāk), kurā redzams, kā Grevcovs ar gāzes pistoli izšauj uz Tamu.



1979. gadā dzimušais Kaspars Grevcovs šobrīd tiek tiesāts par vieglu miesas bojājumu nodarīšanu un par svešas mantas tīšu iznīcināšanu. Lietā kā cietušais atzīts Edgars Tams, deputātes Grevcovas astoņgadīgā dēla tēvs. Stāsts ved uz 2017. gadu, kad pie Grevcovu dzīvesvietas risinājās dramatiski notikumi.

"Es ar Gloriju iepazinos pieaugušajiem domātā vietnē," portālam "Delfi" saka Tams, kuram savulaik iepatikusies atraktīvā mutīgā meitene no Balviem. Šajā iepazīšanās platformā ļaudis kontaktus nodibināja, savstarpēji "čatojot" un sadraudzējoties, bet "viena otra dāma tur arī piedāvājās". Kā tagad atceras Tams, pie Balvu meitenes profila stāvējis rakstīts "70 eiro". Viņa bijusi "diezgan aktīva" vairākās vietnēs. Tams ar Gloriju satikās, taču par iemīlēšanos to nesauc. "Vienkārši iznāca tā, ka viņa palika stāvoklī. Tagad domāju, ka viņa cerēja izrauties no tiem Balviem, jo es dzīvoju Rīgā," attiecību sākumu atceras Tams.

"Ar ko viņa tos cilvēkus paņem? Savs šarms viņai ir – Glorija prātīgi runā, ir diezgan atklāta, dzīvespriecīga. Lauku meitenīte, grūti iet. Vienreiz aizbraucu, otrreiz... Naudiņu iedevu. Iznāca tā, kā iznāca," viņš stāsta par bērniņa pieteikšanos. Sākumā viss bijis labi, Glorija pārcēlusies uz Rīgu, attiecības ievirzījušās nopietnā gultnē, un abi centušies puikas dēļ. To, ka ar sievieti attiecības nebūs ilglaicīgas, viņš sapratis diezgan ātri.

Saskaņā ar Tama teikto, kad puisēns bija pusotru gadu vecs, Glorija, nevienam neko nesakot, kopā ar bērnu pazuda no mājām.