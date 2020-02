Džilindžera kundze Inga klajā laiž savu pirmo grāmatu 'Sestā sieva'

View this post on Instagram

Te nu viņa ir ... pati pati pirmā #SestāSieva grāmata manās rokās! ♥️ Sapņi piepildās! Paldies, @zvaigzne_abc , paldies Jelgavas Tipogrāfija un @ivonnakalnina! Pirmās pārdošanas dienas 28.,29. februārī un 01. martā Latvijas Grāmatu izstādē ZvaigzneABC ekspozīcijā, bet jau no 02.marta grāmatnīcās visā Latvijā! #jogrāmatasirjāraksta

