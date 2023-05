Edgars Rinkēvičs ir no attiecībām brīva vīrieša statusā

Rīgas pilī nebūs sastopami "divi kungi vai kas tāds" –šādi ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs "Delfi TV" raidījumā "Nākamais, lūdzu!" mierināja atsevišķas sabiedrības grupas, kas uztraucas par viņa attiecību statusu. Rinkēvičs ir viens no trim cilvēkiem, kurš kandidē Latvijas Valsts prezidenta amatam un jau pirms deviņiem gadiem publiski pavēstīja, ka ir homoseksuāls.

"Delfi TV" ciklā "Nākamais, lūdzu!" Rinkēvičs, atbildot uz jautājumu par prezidenta dzīvesbiedru lomu, pavadot vizītēs, uzstājoties ar runām un iesaistoties patronāžas aktivitātēs, sacīja: "Mana privātā dzīve ir absolūti privāta. Bet es nomierināšu pilnīgi visus, kurus šis jautājums ļoti satrauc: nav man tāda partnera, nav man tādas situācijas, kur kādam būtu lielas problēmas, ka ir divi kungi vai kas tāds. Attiecību statuss ir "brīvs"."

"Steidzu nomierināt: nav nekāda pamata šobrīd domāt, ka es kādā skapī kādu dzīvesbiedru turu vai slēpju. Šī nebūs problēma," pauda ministrs.

Ceturtdienas vakarā ārlietu ministrs viesojās arī Latvijas Televīzijā, kur viņu izvaicāja Jānis Domburs. Domburs interesējās, vai tiešām Rinkēvičs bijis "brīvs" arī līdz šim.

"Patiesību sakot, pa lielam šāds attiecību statuss ir bijis to laika posmu, ko es esmu bijis ministrs," vaļsirdīgi teica prezidenta amata kandidāts un piebilda, ka viņam jau "labu laiku" nav bijušas tādas ilgtermiņa partnerattiecības, kas varētu noslēgties ar oficiālu to reģistrēšanu. Vienlaikus viņš pilnībā saprot tos cilvēkus, kas bijuši spiesti savu attiecību statusu kārtot ārzemēs.

Kā zināms, Rinkēvičs kļuva par pirmo augsta ranga Latvijas politiķi, kurš publiski "iznāca no skapja". 2014. gada 6. novembrī viņš tvītoja par nepieciešamību ieviest tiesisku regulējumu visa veida partnerattiecībām un pavēstīja, ka arī pats ir gejs.

Mūsu valstij ir jārada tiesisks regulējums visu veida partnerattiecībām, cīnīšos par to, zinu, ka tūliņ būs megahistērja, bet #Proudtobegay

I proudly announce I'am gay... Good luck all of you...