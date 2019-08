'Ekstrasensu cīņu' zvaigzne Džūlija Vanga mainījusies līdz nepazīšanai

View this post on Instagram

«Все так удивляются каждый раз смерти, как будто никогда не умрут. Все умрут, все будут пеплом или сквозь них вырастут розы, крапива, трава. Вот только как вы будете жить сейчас, в этом моменте и что унесете с собой, ложь, предательство, зависть, грязь или любовь и свет, зависит лишь от вас. И пока увы, тенденции неутешительные... Мне смотреть на все это слегка неприятно, но безразлично. Я люблю вас, но мне вас жаль. Я жалею вас, но это сожаление как данность, люди не меняются, они всегда будут жить и вести себя так, как будто они бессмертны. Но Азраил придет за всеми, никто не избежит его поцелуя Так что старайтесь быть честными, хотя бы с собой, не усугублять свою ситуацию. Иначе вы снова будете совершать все тоже самое, круг за кругом . Mementō morī , memento vitae!» . 2015 Хотим поговорить сегодня на тему убийства себя, а именно: зависть, ненависть, злоба и т д. Как и каким образом, незнакомый вам объект, может вызывать какие то негативные эмоции, учитывая что он не имеет к вам отношения? Зачем тратить на него столько сил и времени, ненависть ли это, возможно это что-то совсем иное. Например ваши недостатки, ваши неудачи, ваша плохая жизнь, неудовлетворенность собой. Почему люди вместо того чтобы повышать свой уровень, пытаются впустую поносить других, опускаясь ниже дна? Когда болеют их дети, родные, умирают близкие, происходят страшные вещи, неужели непонятно что они делают это сами с собой? Давайте обсудим - можно ли ненавидеть того кого вы не знаете и если да, то за что? Не есть ли это ненависть к себе самим, неспособность сделать что либо со своей жизнью, невозможность признать свою убогость, ведь именно от принятия себя , идёт подъем вверх. Ведь даже зависть, можно было бы использовать для повышения своих данных и развития. Означает ли это , что эти человеки безнадёжно топят себя в чернухе злобы и деградировали уже до уровня простейших паразитов? Завидовали ли вы или вам? Будет интересно узнать ваше аргументированное мнение.❤️ #том#томас#джулияванг#джуливанг #зависть#злоба#ненависть

