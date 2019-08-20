'Ekstrasensu cīņu' zvaigzne Džūlija Vanga mainījusies līdz nepazīšanai

Par vienu no Krievijas kanāla TNT populārā šova "Ekstrasensu cīņas" visu laiku spilgtākajām dalībniecēm nereti tiek dēvēta kolorītā personība Džūlija Vanga, kura projektā sevi pieteica kā rīdzinieci. Daudzus savulaik šokēja un pārsteidza viņas krāšņā āriene un vizuālas tēls, bet pēdējos gados sieviete piedzīvojusi kardinālas pārvērtības un tagad priekšroku dod krietni vīrišķīgākam stilam.
Džūlija plašu atpazīstamību Krievijā un citās valstīs iemantoja 2014. gadā, kad viņa triumfēja šova "Ekstrasensu cīņas" 15. sezonā.
Tolaik TV skatītāji viņu iepazina kā ekstravaganti, ļoti sievišķīgi tērptu garmati ar caururbjošu, nedaudz biedējošu skatienu un spilgtu grimu.
Tiesa, kamēr vairums magu pēc uzvaras šovā turpina praktizēt maģiju un ar to sevi arī uztur, Džūlija priekšroku devusi pieklusinātai dzīvei un no liekas publicitātes vairās.
Arī savu spilgto, pārspīlēto vizuālo tēlu viņa atstājusi pagātnē. Tagad Džūllija lepojas ar androgīnu stilu – viņa atteikusies no kosmētikas, matus nogriezusi pavisam īsus un tērpjas vīrišķīgās drānās.
Sociālajos tīklos Džūlija sevi pasākusi dēvēt par Tomasu un norādījusi, ka viņa esot "ģenētiska vīrieša intersekss". Savukārt citviet viņa sevi dēvējusi par Luciferu.
Vienā no saviem nesenākajiem ierakstiem sociālajos tīklos Džūlija jeb Tomass prātojusi par vīrišķību un atzinusi – vīrieši vienmēr bijuši viņas elki. Tiesa, lai nerastos lieki pārpratumi, viņa arī paskaidrojusi, ka nevis iekāro vīriešus, bet gan vēlas viņiem līdzināties.
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«Все так удивляются каждый раз смерти, как будто никогда не умрут. Все умрут, все будут пеплом или сквозь них вырастут розы, крапива, трава. Вот только как вы будете жить сейчас, в этом моменте и что унесете с собой, ложь, предательство, зависть, грязь или любовь и свет, зависит лишь от вас. И пока увы, тенденции неутешительные... Мне смотреть на все это слегка неприятно, но безразлично. Я люблю вас, но мне вас жаль. Я жалею вас, но это сожаление как данность, люди не меняются, они всегда будут жить и вести себя так, как будто они бессмертны. Но Азраил придет за всеми, никто не избежит его поцелуя Так что старайтесь быть честными, хотя бы с собой, не усугублять свою ситуацию. Иначе вы снова будете совершать все тоже самое, круг за кругом . Mementō morī , memento vitae!» . 2015 Хотим поговорить сегодня на тему убийства себя, а именно: зависть, ненависть, злоба и т д. Как и каким образом, незнакомый вам объект, может вызывать какие то негативные эмоции, учитывая что он не имеет к вам отношения? Зачем тратить на него столько сил и времени, ненависть ли это, возможно это что-то совсем иное. Например ваши недостатки, ваши неудачи, ваша плохая жизнь, неудовлетворенность собой. Почему люди вместо того чтобы повышать свой уровень, пытаются впустую поносить других, опускаясь ниже дна? Когда болеют их дети, родные, умирают близкие, происходят страшные вещи, неужели непонятно что они делают это сами с собой? Давайте обсудим - можно ли ненавидеть того кого вы не знаете и если да, то за что? Не есть ли это ненависть к себе самим, неспособность сделать что либо со своей жизнью, невозможность признать свою убогость, ведь именно от принятия себя , идёт подъем вверх. Ведь даже зависть, можно было бы использовать для повышения своих данных и развития. Означает ли это , что эти человеки безнадёжно топят себя в чернухе злобы и деградировали уже до уровня простейших паразитов? Завидовали ли вы или вам? Будет интересно узнать ваше аргументированное мнение.❤️ #том#томас#джулияванг#джуливанг #зависть#злоба#ненависть
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. Ода Танатэросу. Когда тобою движет страсть И эрос поглощает разум, Самим собою можно стать, Ты подчиняешься оргазму. И разрушается сознанье, А Хаос лишь напоминает, Секс-Смерть - основа мироздания, И дух обратно забирает. Ничто не истинно, но всё же, Нас разделили в этой Майе, Через Любовь мы уничтожим И Смерть, и Жизнь, и расстояния. Цена значенья не имеет, Пусть это даже Апокалипсис. в нас генетически алеет Огонь по венам дигиталисом. И призывающим друг друга, Нам ничего не остается Как возрождаться круг за кругом, Сияя нашим Черным Солнцем. Мы помним каждую секунду, Перед личиной Азраила. Но потеряли мы рассудок, Когда увиделись у Нила. Мы ужасающе прекрасны, Воплощены не воплощаясь, Любовь на простынях атласных, На электроны рассыпаясь. Пришел Танатос и убил нас, Но создал снова нас из праха, В астральных близнецов любимых, Что никогда не знали страха. Ничто равняется Двоим, А Два равняется Ничто, И наша жизнь всего лишь дым, Нелепой Матрицы фантом. Но игры Хаоса ведут нас, И разрываясь в бесконечности, Пусть мы Нигде, но мы Повсюду, Соединяясь в нашей Вечности! январь 2015 Итак, наши дорогие давайте о сексе, раз такая пляска и стихи в тему? По словам Томаса, люди представляют из себя огромный комплекс неполноценности, зажаты, в голове куча страхов. Секс для людей это грязь. Но грязь только в их головах, ведь в сексе нет ничего грязного или пошлого. Люди считают нормальным спать с нежеланным годами, потом плакать и идти на сайты или пытаться самоудовлетворяться. Нормально, это например страшный потный желательно, мужик лузер, не удовлетворяющий партнёра, унижающий его, который ничего не дарит и изменяет. Или фригидная женщина, которой ничего не надо. Но в этом как раз ничего нормального нет. понятия «нормального» и «ненормального» в сексуальной сфере утратили свое значение. В самом сексе нет и не может быть ничего «ненормального», только в его отсутствии. Почему люди так отчаянно стремятся к тому, чего боятся и осуждают? Почему они боятся быть сексуальными и боятся открыться партнеру? Давайте обсудим этот парадокс.) Не надо нам писать в директ- пишите тут, не смущайтесь хотя бы в сети. #проэто#секс#томас#thomas
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Попробуете угадать какие 3 фильма Томас любил в детстве? Варианты ответов пишите в комментариях:) Вечером мы опубликуем их названия. Подсказка - это очень известные фильмы. Комедия, классика по известной книге и мюзикл. Администрация. Итак 3 ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМА ДЕТСТВА: Угадан только один фильм «В джазе только девушки». Почему он? Томас говорит что в жизни всегда ощущал себя как главные герои, вынужденные переодеться в женские платья и повторяющие себе «я девушка!» Классика, это фильм по произведению Виктора Гюго «Человек который смеётся». Думаем многие знают сюжет: аристократ был похищен и изуродован. Тут думаем объяснять почему он ассоциировал себя с Гуинпленом, не надо. И последний фильм, мюзикл. Это «Мистер Х» или «Принцесса цирка». Томас говорит что ассоциировал себя с главным героем оперетты Кальмана из-за его трагического образа человека в маске, т к в жизни тоже вынужден был играть роль. И никто не знал кто он в реальной жизни и на самом деле, как и Мистер Х. Он довольно часто пел его арию, даже в музыкальном училище. Видели эти фильмы? #кинематограф#фильмы#кино
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Мы получили очень много сообщений, о том что вы скучаете по мистеру Тому и с просьбами вернуться. Мы передали их, спросив вернётся ли он. Он ответил что странно, что вы почувствовали к нему любовь только после его ухода, он не понимает что вам мешало раньше высказать свои чувства и дать ему поддержку и обратную связь, о которой он неоднократно просил. Многие пишут что молча читали его все это время. Ему это также непонятно и обидно. Поскольку хамы никогда не молчали, а вы молча на это смотрели, странная позиция невмешательства. Он хотел бы, чтобы вы научились ценить то что имеете, научились диалогу, а иначе он не видит смысла в возвращении, поскольку снова читать бесконечную грязь ему не хочется. У многих блогеров очень отзывчивая аудитория и при максимум 30-50 тысячах подписчиков у них сотни комментариев и тысячи лайков. Причём даже у фтм трансгендеров и никто не зовёт их «она» и не пишет оскорблений. Он сказал что он ощущал себя ненужным, фриком, цирковым уродом на потеху толпе, это никому не может быть приятно. Он социопат и многое пережил, ему не нужна слава или популярность, он относился к вам как к друзьям и близким, поскольку кроме супруга у него нет никого, с кем он мог бы делиться. Он бы хотел чтобы его воспринимали тем кто он есть, а не тем кого вы хотите видеть, он никогда не будет тем кого вы себе воображаете, неважно кто это : девочка модель с фш или женщина поросёнок , влажная мечта ца битвы. Также он сказал, что не собирается цеплять на себя маски навязываемые социумом. Он не лгал вам, вы обвиняли его во лжи, он был открыт, вы плевали в него. Вам было неинтересно ничего кроме его грязного белья, вы ничего о нем не знаете и не хотите знать ничего кроме дряни из сми. Вы не видели очевидных вещей, даже его реальной внешности, которую люди называют уродством. Он боялся показать вам даже свой голос, учитывая реакцию на его лицо. В общем он сказал что конечно скучает и тепло относится к тем кто его поддерживает, но вернётся он, только в случае изменения отношения к нему и перемен в вашем поведении. Когда он увидит , что он действительно вам нужен. Он сам, такой как он есть, а не очаровательная блондинка. Что скажете? Администрация. #Thomas
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