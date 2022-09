Elizabete II mirusi no vecuma, teikts ekspertīzes slēdzienā

Apvienotās Karalistes valdniece Elizabete II mirusi no vecuma, pausts medicīniskajā izziņā jeb nāves iemesla slēdzienā. Dokumentu sociālajos tīklos publiskojis karaļnama ziņu redaktors Kriss Šips.

Karaliene Elizabete II mirusi dabiskā nāvē no vecuma, nevis no kādas slimības, kā iepriekš varēja uzskatīt, jo pēdējā gada laikā viņas dzīvi lielā mērā noteica ārstu dotie norādījumi.

Monarha nāve iestājusies 8. septembrī plkst. 15:10 (17:10 pēc Latvijas laika). Karaliene bija 96 gadus veca.

Viņas nāves dienā Balmoralas pilī Skotijā viens pēc otra ieradās karalienes tuvākie radinieki. Pulksten 12:32 britu karaļnams izplatīja paziņojumu, kurā bija paustas ārstu bažas par Elizabetes veselību, savukārt 18:30 visu pasauli pāršalca vēsta, ka "karaliene šopēcpusdien mierīgi nomira". Nāves laiks liecina, ka tobrīd pie mātes klāt bija divi viņas bērni – princis Čārlzs un princese Anna. Čārlzs nākamajā dienā kļuva par karali Čārlzu III.

