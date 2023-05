Fiļs sola atturēt draudzeni no publiskiem komentāriem par viņa bijušo

Bijušais baņķieris, Nurmuižas pils saimnieks Oļegs Fiļs un viņa mīļotā sieviete Kristīne Jelinska snieguši interviju izdevumam "Santa", kurā stāsta par abu attiecībām. Uzmanība Fiļa kungam atkāroti tika pievērsta līdz ar tiesvedību pret bijušo sievu Santu Bernālu (Zāmueli), tās pašreizējais iznākums ir labvēlīgs Fiļam, taču tiesāšanās turpinās.

Brīdī, kad medijus pāršalca vēsts, ka Bernālai nāksies eksvīram samaksāt gandrīz divus miljonus eiro, atgriezt divas "Porsche" automašīnas un arī dārglietas, Bernāla izdevumam "Privātā Dzīve" pauda savu viedokli par notikušo, tostarp neglaimojoši izsakoties par Fiļu.

Todien klusēt nespēja arī viņa pašreizējā dzīvesbiedre Kristīne Jelinska, "storijā" no sporta zāles nievājoši izsakoties par Bernālu. Toreiz Jelinska piebilda, ka gaidīs kādu interviju, lai varētu pastāstīt daudz ko vairāk par drauga ekssievu.

Nu šāda reize pienākusi – jūnija "Santa" piedāvā sarunu ar Nurmuižas saimniekiem. Intervijā Jelinska skaidro, ka todien bijusi "nikna" un vienkārši nav varējusi "noturēties". Fiļs savukārt piebilst, ka Jelinskai ir izteikta taisnīguma izjūta, tāpēc arī viņa cietusi no radušās ažiotāžas.

"Ja divi pieauguši cilvēki nevar godīgi vienoties ārpus tiesas, ja gandrīz ģimenes strīdā esmu spiests iesaistīt tiesu, skaidrs, ka problēma ir ļoti liela. Līdz ar to vienkārši ir jāgaida rezultāts un jāpatur sevī emocijas, kas nav viegli. Bet es Kristīni ļoti cienu par to, ka viņa, esot man blakus, to pacieš. Arī pārējā ģimene pacieš," par rūgtajām emocijām saka Fiļs un piebilst, ka par visu šo situāciju kopumā cirkulējot ļoti daudz nepatiesas informācijas, piemēram, "viens cilvēks vai visa tā ģimenīte" izplatot apvainojumus, ka Fiļs piekopjot kādas perversas darbības pret bērniem. Fiļs arīdzan atzīmē, ka viņa bijusī sieva esot "mediju cilvēks", kurai ar tiem ir savas attiecības.

Nevēlēdamies turpināt šo tematu, Fiļs intervijā "Santai" saka: "Un es, protams, centīšos Kristīni atturēt no komentāriem, jo tās tomēr ir manas bijušās attiecības, tāpēc laikam nebūtu labi pārāk to publiskot."

Uz lūgumu precizēt, vai tiešām Fiļs cenšas bijušajai mīļotajai atprasīt savulaik pasniegtās dāvanas, Fiļs skaidro, ka šobrīd tiesvedība notiek par aizdevumu atgūšanu, savukārt Jelinska precizē: "Runa nav par dāvanu atņemšanu. Es pazīstu Oļega pirmās divas sievas un zinu, ka šķiroties Oļegs izturējās cieņpilni, neko nav prasījis atpakaļ."

Jelinska arīdzan ir droša par to, ka gadījumā, ja arī viņu attiecības aptumšos mākoņi, Fiļs parūpēsies arī par draudzenes labklājību: "Pat ja mums kādreiz kaut kas atgadīsies, es uz ielas nepalikšu. Ja būšu godīga un neizmantošu Oļega uzticēšanos ļaunprātīgi, viņš par mani parūpēsies," pārliecināta ir Jelinska.

