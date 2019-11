'Forbes' apkopojums: Krievijas pelnošākās slavenības instagramā

View this post on Instagram

Массаж с @pranamateco — 🔥Рекомендую попробовать, — must-have для всех, у кого есть спина. Отлично массирует и заряжает энергией. Подушка — кайф для массажа шеи и головы. Подарите себе полезную вещь , которая прослужит долго. Сейчас у @pranamateco Черная пятница -30%! P.S. Помните о том, что скоро Новый год. Ваша мама и бабушка будут счастливы получить такой подарок! Pranamat ECO — массажный комплект, дважды признанный лучшим аксессуаром для здорового образа жизни, с сертификатом качества Оeko-Тex, гарантией 5 лет и пробным периодом 30 дней. Продаётся эксклюзивно на сайте pranamateco.ru #направахрекламы

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Nov 28, 2019 at 5:30am PST