Foto: Fitnesa skaistules Jutas ceļojums uz eksotisko Madagaskaru

Madagaskara ❤️ viena no vietām, kur pat pavisam nesen vēl nebiju domājusi braukt. Bet aptuveni janvārī sāku domāt, kur vēl nav būts un kur dzīvē gribētos aizbraukt ( jo gandrīz visi galamērķi no mana bucket list ir izbrauktu). Pētot karti sapratu- Madagaskara! Tikai šeit dzīvo absolūti fantastiskie lemūriņi, un fauna un flora ir vienreizèja. Tikai mènesi vēlàk ceļojums pats atrada mani un te patiešām jūtos kā citā pasaulē ❤️

A post shared by Juta Valdmane (@jutavaldmane) on May 26, 2019 at 7:14am PDT