Foto: Kā dzīvo 45 gadus vecā siržulauzēja Leonardo Dikaprio jauniņā draudzene

Šī gada februārī Holivudas aktieris Leonardo Dikaprio publiski saviesīgā pasākumā parādījās kopā ar jaunu draudzeni. Kas viņa ir?

Viens no izskatīgākajiem Holivudas aktieriem reti sniedz intervijas, kurās runā par savu privāto dzīvi un mīlas līkločiem.

Vienlaikus zināms, ka kopš karjeras sākumiem 1989. gadā Leonardo Dikaprio bijis saistīts ar daudzām sievietēm, kuras visas vieno tas, ka viņas bijušas krietni jaunākas par aktieri.

Līdz šim ilgākās attiecības viņu saistījušas ar slaveno modeli Žizeli Bundhenu, ar kuru Dikaprio satikās sešus gadus.

Leonardo kopumā līdz šim visbiežāk bijis kopā ar jauniņām modelēm, un arī aktiera pašreizējā draudzene nav izņēmums.

Lai gan bulvārprese mēļoja, ka Dikaprio ar 22 gadus veco modeli Kamilu Moroni ir kopā jau aptuveni trīs gadus, tikai šā gada "Oskaru" ceremonijā aktieris ar viņu parādījās publiskajā telpā, tādējādi apstiprinot savas attiecības.

Kas ir Kamila Moroni? Dzimusi Losandželosā, taču viņai ir argentīniešu saknes. Moroni ir triju valstu pilsonība – ASV, Argentīnas un Itālijas. Viņas māte ir aktrise, tēvs modelis.

Moroni sevi jau realizējusi arī kā aktrise, nofilmēdamās trīs filmās, no kurām pirmajās divās ("Bukowski" un "Death Wish") bija otrajā plānā, bet divās jaunākajās ("Never Going Back" un "Mickey and the Bear") jau vadošās lomās.

Moroni "Instagram" vietnē ir vairāk nekā divi miljoni sekotāju, un aktrise arīdzan regulāri priecē savus fanus ar jaukiem attēliem. Viņas mīļotais Dikaprio tajās gan nekad nav redzams.

