Foto: Kā izaugušas Obamu pāra skaistās meitas

ASV šonedēļ tika atzīmēti vieni no gaidītākajiem un ģimeniskākajiem gada svētkiem – Pateicības diena, kurā radi un draugi ierasti pulcējas pie bagātīgi klāta galda, lai notiesātu tītaru un mielotos ar daudziem citiem labumiem. Daudzi populāri ļaudis ar sociālo tīklu starpniecību sūtījuši sveicienus un laba vēlējumus saviem sekotājiem, un arī bijušais ASV prezidents Baraks Obama un viņa dzīvesbiedre Mišela uzrunājuši sabiedrību.

Bijusī ASV pirmā lēdija tviterī publicējusi ģimenisku fotogrāfiju, kurā viņa iemūžināta kopā ar vīru un abām meitām. Jāatgādina, ka laikā, kad Obama bija prezidents, daudzi uzskatīja, ka viņš un Mišela ir viens no visu laiku saskanīgākajiem un sirsnīgākajiem valsts pirmajiem pāriem.

Lauvas tiesu uzmanības izpelnījušās Obamu pāra abas meitas, kuras jau pieaugušas un kļuvušas par skaistām, iznesīgām dāmām. Ļaudis bildes komentāros priecājušies par Sašas un Malijas daili un sprieduši – abas no saviem vecākiem pārmantojušas visas labākās iezīmes.

Malijai jau ir 21 gads un viņa studē Hārvardā. Savukārt Sašai šovasar apritēja 18 gadi. Lielu daļu savas bērnības abas māsas pavadīja Baltajā namā, un Obamu ģimene joprojām dēvējami par tautas mīluļiem.

Svētkos ģimenes kopbildi publicējis arī Obama. Viņš padalījies ar fotogrāfiju, kurā kopā ar sievu un meitām dala bezmaksas maltītes.

Today, we give thanks for our blessings, give back to those around us, and enjoy some time — and turkey, and maybe a little football — with the ones we love. From the Obama family to yours, Happy Thanksgiving. pic.twitter.com/GEZSGaNSGe