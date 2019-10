Foto: Kima Kardašjana Armēnijā tiek uzņemta kā prominence

Amerikāņu realitātes šovu un sociālo tīklu zvaigzne Kima Kardašjana šonedēļ kopā ar ģimeni devusies uz Armēniju, un ārzemju plašsaziņas līdzekļi vēsta, ka viņa šajā valstī uzņemta kā īstena prominence un pat devusies vakariņās ar Armēnijas prezidentu Armenu Sargsjanu.

Kardašjanas senči no viņas nelaiķa tēva Roberta Kardašjana puses ir armēņi, kas savulaik imigrējusi uz ASV, un Kima vienmēr ļoti lepojusies ar savu izcelsmi.

Ārzemju mediji ziņo, ka Kima uz Armēniju primāri devusies, lai nokristītu savus un repera Kanjes Vesta kopīgos trīs jaunākos bērnus – trīsgadienu Seintu, gandrīz divus gadus veco meitiņu Čigāku un četrus mēnešus veco dēlu Psalmu.

Arī pāra pirmdzimtā Norta devusies māmiņai līdzi uz Armēniju. Tāpat arī Kimai pievienojusies viņas vecākā māsa Kortnija ar saviem bērniem.

Tabloīdu zvaigzne ģimenes lietas apvienojusi arī ar citiem svarīgiem notikumiem. Viens no tiem – viņa ar uzrunu uzstājusies Pasaules Informācijas tehnoloģiju kongresa konferencē Erevānā. Kardašjana savā uzrunā paudusi publisku atbalstu zviedru klimata aktīvistei Grētai Tūnbergai.

Tāpat arī Kardašjanu ģimene devusies nolikt ziedus pie memoriāla, kas veltīts armēņu genocīda upuru piemiņai. Savukārt otrdienas vakarā Kima un Kortnija devušās vakariņās ar prezidentu Sargsjanu (attēlā).

Nākamajā dienā Kima arī apciemojusi Armēnijas premjerministru Nikolu Pašinjanu.

We made a deal with @KimKardashian that she will visit #Armenia more often. pic.twitter.com/bNlxRl0JjN