Foto: Populāri latvieši rūda miesu vēsā ūdenī

View this post on Instagram

Kāds dancinās, kāds peldinās. 🐳 Kādēļ es peldu aukstā ūdenī? Jo mana ikdiena ir ļoti saspringta, nereti darbus pabeidzu vien vēlu vakarā un tad kopā ar meitiņām pildām uzdotos mājasdarbus, gatavojamies jaunai dienai. Man raksta ļoti daudz sievietes, kā es ar lielo pienākumu gūzmu tieku galā, jo pēc IG izskatoties, ka visu laiku smaidu un viss mums ir 'chill'. Tiesa- es smaidu daudz. Bet arī man ir pat ļoti smagas dienas, bezspēku vakari un norauts 'besis'.. tādēļ sports un peldes ir tas, kas man vēl vairāk liek iziet ārpus komforta zonas, sniedz enerģiju un labsajūtu! Bez tā es vienkārši vairs nevarētu, tādēļ kaut ziedot savu pusdienlaiku vai agro rītu, bet savam ķermenim likt justies dzīvam un mīlētam es centīšos vienmēr rast iespēju! 💛 Turklāt, šodien ļoti patīkama rudens diena. 🍂 #autumn #healthylifestyle

A post shared by Madara Kiviča (@madara.kivica) on Sep 25, 2019 at 8:01am PDT