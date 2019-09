Foto: Skaistais Dvinsku pāris ar abām meitiņām atpūšas Itālijā

View this post on Instagram

Once in Rome 🏛 kaut kas sireāls piemīt šai pilsētai. Sajūta, kad šķiet ‘dzīvas’ kļūst vēstures grāmatas. Burtiski aptaustīt un pieskarties lietām un mīt to pašu zemi, ko pirms tūkstošiem gadu ļaudis, ar kuriem aizsākās civilizācija, kādu to pazīstam šodien. Un, protams, nevar nedomāt par to, kā viņi toreiz to TIK vareni paveica. Pilsēta, kuru pirmo reizi tajā viesojoties, neiemīlēju necik, šoreiz jau lika kaut kam manī ievibrēt. ☀️

