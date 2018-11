Foto: Šveicē sastapušies divi slaveni latvieši

View this post on Instagram

Forši atkal redzēties ar Elvi @merzly ! Iepriekšējo reizi dzīvē tikāmies, kad viņš bija mazs puika un dzenāja ripu uz ledus Rīgā. Jutām ar viņa mammu līdzi. Laiks iet un Elvis nu ir garāks, dzenā ripu Šveicē un viņam mazāk salst kā man. 😃 #elvismerzlikins Cool to see Elvis @merzly again! Last time we met in person when he was a little kid and played ice hockey in Riga. His mom and I cheered for him back then. Time goes, Elvis is taller now, plays in Switzerland for @hclugano_official and obviously feels less cold than l. 😃 #lugano #switzerland #suisse #Latvians 🇱🇻🇨🇭🏒 #lv100

