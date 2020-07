Hokejists Elvis Merzļikins apprecējies

Latviešu hokejists, NHL kluba "Blue Jackets" vārtsargs 26 gadu vecumā kļuvis par precētu vīru.

Iepriekš mediji vēstīja, ka Elvis Merzļikins saderinājies – par to liecināja viņa "Instagram" platformā publiskotie attēli.

Nu izrādās, ka attēli ar gredzentiņu daiļās Aleksandras rokās, visticamāk, arī bijušas kāzas.

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" trešdien parādījies "Blue Jackets" apskatnieka Džefa Svobodas ieraksts, kurā vēstīts, ka Merzļikins apprecējies.

"Elvis Merzļikins saka, ka spēlēšanas pauzes laikā bijis diezgan nogarlaikojies, un tad tā it kā starp citu paziņo, ka ir apprcējies. Viņš arī saka, ka gandrīz ticis pie otrā kucēna. Apsveicu Elvi un Aleksandru," pausts hokeja klubam pietuvinātā Svobodas ierakstā.

Elvis Merzlikins says he was pretty bored during the pause, then casually says he got married during the time off.

He also says he almost got a second puppy.

Anyway, congrats to Elvis and Aleksandra! #CBJ