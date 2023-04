Honorāra dēļ mūzikas festivālā ASV sakaujas divi grupas dalībnieki

Roka un repa mūziku apvienojošās grupas "Crazy Town" dalībnieki Brets Mazurs un Sets Binzers sakāvās savā starpā par vājo uzstāšanos un honorāra sadali smagās mūzikas festivālā "Nu Metal Madness Tour 2" Kalifornijā.

Kāds aculiecinieks šo kautiņu iemūžināja video un publicēja sociālajos tīklos. Lai arī incidents notika 16. aprīlī, video tika publiskots tikai tagad. Blinzers nepaspēja norunātajā laikā būt uz skatuves, tādēļ "Crazy Town" kodola dueta pārinieks Mazurs uzskatīja, ka honorārs par uzstāšanos pienākas tikai viņam, raksta amerikāņu tabloīds TMZ.

Abi dalībnieki viens otru lamāja un sita, kliedzot "vai tu grasies no manis nozagt naudu?" uz ko otrs atcērt "man tās naudas nav, k*ce!" Trīs minūtes ilgušo ķīviņu pārtrauca klātesošie. Vēlāk, kad šis video kļuva populārs soctīklos, grupas dalībnieki publiskoja ierakstu, ka esot izlīguši, un viss esot kārtībā.

The two vocalists from the band Crazy Town get in to fist fight after their latest show pic.twitter.com/BHEyp0qtLI