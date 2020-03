'Iepazināmies internetā' – skaistais Ceriņu pāris atzīmē kopābūšanas jubileju

View this post on Instagram

9 gadi kopā, hell yeah’ 🖤 diezgan atbilstoši 21.gs tradīcijām, iepazināmies internetā. Aivis uzaicināja mani barot pīles. tā vārds pa vārdam, bet toreiz nesatikāmies. pirmais randiņš sekoja gadu vēlāk Žagarkalnā, kur mans mīļais, nu jau vīrs, kļuva par manu snovborda instruktoru. pāris mēnešus vēlāk, sākām dzīvot kopā un .. te nu mēs esam! joprojām kopīgi mācoties, kļūdoties un skatoties vienā virzienā )) #ceriņuģimene 📷 @lucijarosane

