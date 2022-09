In memoriam: Karalienes Elizabetes II dzīve fotogrāfijās

Aizgājis vesels laikmets: ceturtdien, 8. septembrī, dzīves pavediens aprāvās Lielbritānijas valdniecei Elizabetei II, valstī izsludinātas desmit dienu sēras. Karaliene nodzīvojusi piepildītu mūžu, viņas valdīšanas laikā nomainījušās vismaz trīs britu paaudzes.

Elizabete II tronī bija 70 gadus. Viņa kļuva par karalieni 25 gadu vecumā pēc sava tēva nāves 1952. gadā.

Viņas valdīšanas laikā Lielbritānija piedzīvoja milzīgas sociālās pārmaiņas, no impērijas kļuva par sadraudzību, atguvās no Otrā pasaules kara, pieredzēja Aukstā kara beigas, iestājās Eiropas Savienībā (ES) un pēc tam pameta to.

Elizabetes II valdīšanas laikā Lielbritānijā viens otru nomainīja 15 premjerministri, sākot no Vinstona Čērčila, kurš dzimis 1874.gadā, un beidzot ar Lizu Trasu, kura dzimusi 101 gadu vēlāk.

Elizabete II piedzima 1926.gada 21.aprīlī Londonā. Viņai tika dots vārds Elizabete Aleksandra Mērija. Reti kurš varēja iedomāties, ka viņa kļūs par karalieni, bet 1936.gada decembrī viņas tēvocis Eduards VIII attiecās no troņa, lai salaulātos ar amerikāņu šķirteni Volisu Simpsoni. Rezultātā Elizabetes tēvs kļuva par karali Džordžu VI, un Elizabete desmit gadu vecumā kļuva par pirmo rindā uz troni.

Otrā pasaules kara laikā Elizabete satuvinājās ar Grieķijas un Dānijas princi Filipu, un pāris salaulājās 1947.gadā piecus gadus pirms viņa kļuva par karalieni. Viņi bija ilgākais valdījušais karaliskais pāris Lielbritānijas vēsturē.

Privātajā dzīvē karaliene īpaši mīlēja korgijus un zirgus, veltot tiem daudz laika.