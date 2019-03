Interneta hits: Bekhems tiek izāzēts ar īpaši ķēmīgu viltus statuju

Pazīstamais komiķis, šova "The Latte Late Show" vadītājs Džeimss Kordens izspēlējis vienu no pēdējā laika iespaidīgākajiem jokiem. Viņš pamatīgi izāzējis leģendāro angļu futbolistu Deividu Bekhemu, un video ar sportista reakciju šonedēļ kļuvis par interneta sensāciju un noskatīts vairākus miljonus reižu.

Futbola lietpratējs nesen bija devies uz ASV apskatīt savu statuju, kas drīzumā tiks atklāta Losandželosas kluba "Galaxy" stadionā. Sportists nemaz nav nojautis, ka kāds ar viņu gatavojas izspēlēt ļaunu joku, kuram, kā sižetā atklāja pats Kordens, viņš ar palīgu komandu gatavojies vairāk nekā divus mēnešus.

Sportistam ar komiķa gādību īstās skulptūras vietā tika atrādīts pavisam ērmīgs un kroplīgs veidojums, kurā bija visai pagrūti saskatīt līdzību ar Bekhemu. Futbolists viņam neglaimojošajā statujā bija atveidots ar nesamērīgi izstieptu zodu, milzu sēžamvietu, neproporcionāli garām rokām un citiem defektiem.

Īpaši lielu ļaužu sajūsmu izraisījusi Bekhema reakcija, ieraugot statuju, un tas, cik sportists bijis savaldīgs, lai gan viss liecinājis par to, ka viņš burtiski vārās no dusmām.

"Tas ir kaut kas pavisam cits, ko es redzēju Čikāgā," pirmajā brīdī pārsteigumu par statuju paudis Bekhems.

"Paskatieties uz manu zodu. Tas viss nepavisam neizskatās pēc manis. Paskatieties uz manām acīm. Vienīgais, kas šeit ir labi, ir mati. Un tas arī viss. Es nespēju iztēloties, kā ar šo mēs tiksim galā. Paskatieties, cik garas ir manas rokas," šausminājies Bekhems.

Tāpat arī sportists piebildis, ka, ja viņa bērni redzētu šo tēta statuju, viņi, visticamāk, apraudātos. Tiesa, lai gan sportists acīmredzami nav bijis apmierināts ar skulptūru, viņš spējis saglabāt nesatricināmu mieru un atviegloti nopūties, kad izrādījies – Kordens ar viņu izspēlējis nešpetnu joku.

