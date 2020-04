Interneta hits: latviešu slavenības vienojas ziepju stafetē

View this post on Instagram

Draugi, mazgājam rokas, sargājam sevi un citus! Nododam ziepju stafeti tālāk! :) Paldies, komandai! @dons_lv @zorge @annapannalv @bulis23 @ievakohazeltina @evafranks @intarsbusulis @kbreidaks @rihardslepers @dbertans_42 @driznaks007 @tomsgrevins

A post shared by Renārs Zeltiņš (@renarszeltins) on Apr 4, 2020 at 2:28am PDT