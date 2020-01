Internetā populāra kļūst Meganai Mārklai ļoti līdzīga sieviete

Sociālajā tīklā "Instagram" šobrīd lielu popularitāti bauda 39 gadus veca divu bērnu māmiņa no Misūri štata ASV. Akiša Lenda savu instagrama kontu izveidoja tālab, lai pasaulei rādītu savu glīto meitu, taču šobrīd par slavenību kļuvusi pati.

Lendai nu ir 161 000 sekotāju "Instagram" vietnē, un slava nāca acumirklīgi pēc tam, kad Lenda šonedēļ ievietoja foto, kurā redzama kopā ar savu gandrīz divus gadus veco meitiņu Greisonu.

Līdz šim māmiņa publiski rādīja tikai savus bērnus, taču tad sekotājiem parādīja arī sevi pašu, un piepeši sākās negaidīts popularitātes vilnis. Lendas sejas pantus pamanīja britu karaļnama fani, paužot pārsteigumu par neticamo amerikānietes līdzību ar prinča Harija sievu Saseksas hercogieni Meganu, kura pirms kāzām bija pazīstama kā Megana Mārkla.

Šis foto pāris dienu laikā izpelnījās 13 tūkstošus "like", un Lendas profilam lavīnveidā sāka sekot arvien vairāk un vairāk cilvēku. Pati Lenda britu medijam "The Sun" paudusi, ka ir patīkami pārsteigta par negaidīto slavas vilni.

Par līdzību ar Meganu viņa dzirdējusi arī iepriekš, piemēram, lielveikalos un pat baznīcā cilvēki mēdzot apstāties un uzrunāt viņu. Īpaši tas izpaužas brīžos, kad Lenda iztaisno savus cirtainos matus.

Lendai pašai prinča Harija sieva šķiet ļoti tīkama, un norādes par neparasto abu dāmu līdzību viņa uztver kā komplimentu. Viņa smej, ka varētu pat sazināties ar karaļnamu un piedāvāt sevi kā hercogienes aizstājēju.

View this post on Instagram A post shared by Greyson Regina Land (@greyson_land) on Oct 16, 2019 at 9:57am PDT

"Delfi" jau vēstīja, ka britu monarhija šobrīd piedzīvo lielas pārmaiņas – Saseksas hercogu pāris princis Harijs ar sievu atteikušies no karaliskajiem tituliem un pienākumiem, līdz ar to arī valsts finansējuma. Vienošanās nozīmē, ka Harijs un viņa sieva, bijusī ASV televīzijas aktrise Megana Mārkla, pārtrauks lietot titulu "karaliskā augstība". Savulaik to jau tika pieredzējusi Harija māte princese Diāna, kad viņa 1996. gadā izšķīrās no prinča Čārlza.

"Esmu gandarīta, ka pēc vairākus mēnešus ilgušām sarunām un pēdējā laika diskusijām mēs esam vienojušies par konstruktīvu un labvēlīgu tālāko ceļu manam mazdēlam un viņa ģimenei," teikts 93 gadus vecās karalienes paziņojumā.

"Es atzīstu, ka viņiem bijuši izaicinājumi, ko viņi pēdējo divu gadu laikā pieredzējuši lielās uzmanības dēļ, kas viņiem pievērsta, un es atbalstu viņu vēlmi pēc neatkarīgākas dzīves," nesen norādīja karaliene, kā arī atzina, ka ir "īpaši lepna par to, cik ātri Megana kļuva par daļu no ģimenes", un novēlēja pārim "laimīgu un mierīgu jauno dzīvi".