Itin kā no britu miglas iznāk dāma, kura laupīja nevainību princim Harijam

Gluži negaidīti uzradusies sieviete, kuru britu princis Harijs pieminēja skandalozajos memuāros, aprakstot savu nevainības zaudēšanu. Viņam tolaik bija 16, un seksa partnere bija apmēram trīs gadus vecāka. Tagad šī lēdija parādījusies publiskajā sfērā, lai pastāstītu, kā tad viss notika patiesībā, raksta "Mail Online".

Princis Harijs nevainību zaudēja 2001. gada jūlijā. Neviens par to neko nezinātu, ja vien pats princis nebūtu vaļsirdīgi izpaudies savā grāmatā "Spare", kas zibenīgi kļuva par dižpārdokli un izraisīja skandālu virkni. Princis grāmatā neskopojas ar pavisam intīmām detaļām par savu dzīvi.

Harija stāstītais par nevainības zaudēšanu kļuva par vienu no visvairāk apspriestajiem fragmentiem grāmatā. Lai gan kundzi viņš vārdā nenosauca, daudzi minēja, kas gan varētu būt tā sieviete, ar ko Harijs iepazina seksa priekus. Saseksas hercogs atzīmēja, ka viņa bijusi "vecāka dāma", taču izrādās, ka neko daudz vecāka viņa nav.

Stāsta galvenā varone ir Saša Volpole, šobrīd 40 gadus veca divu bērnu māmiņa. Viņa ar Hariju iepazinusies karalim Čārlzam III piederošā īpašumā Glosteršīrā, bet satuvināšanās notikusi kādā krogā, kur Volpole toreiz svinējusi savu 19. dzimšanas dienu. Lai gan princis savā grāmatā min, ka tobrīd bijis 17 gadu vecs, Volpole zina teikt, ka viņam bija 16 gadu.

Jubilejas svinības krogā situšas augstu vilni, ļaudis dzēruši aizgūtnēm, tostarp arī Volpole un Harijs bija žvingulī. Tad lielu lomu nospēlējusi vajadzība iziet ārā uzpīpēt "Marlboro light" cigareti. Aiz kroga princis jubilāri noskūpstījis un tad kaisle abus aizvedusi aiz dzīvžoga, kas norobežoja krogu no klaja lauka. Tur arī noticis "mežonīgs sekss", kas ildzis piecas minūtes. Prinča miesassargs tobrīd klāt nebija, viņš bija devies medībās.

"Tas bija acumirklīgi un ugunīgi. Tā bija kaisles dzirksts, jo mums nevajadzēja to darīt. Man viņš nebija princis Harijs, bet gan vienkārši draugs, tomēr situācija kļuva nekontrolējama. Mēs abi bijām piedzērušies un es nezināju, ka viņš ir nevainīgs. Tas nebūtu noticis, ja mēs nebūtu piedzērušies. Katrā ziņā mēs neplānojām, ka tā notiks," ekskluzīvā sarunā ar "Mail Online" klāsta Volpole.

Saskaņā ar viņas teikto, Harijs bija tērpies rozā kreklā, džinsos un bokseršortos, savukārt viņai mugurā bijuši pieguļoši melni džinsi ar zemo jostasvietu, melns topiņš un ap vidukli raiba siksna, kas seksa laikā pazudusi. Pēc tās viņa atgriezusies nākamajā dienā, meklējot jostu starp dzīvžoga puduriem.

Mīlētājus uz zemes esot "amortizējusi gara zāle", abus ieskāvusi piķa melna tumsa un vasarīgs siltums. Pats princis grāmatā "Spare" nevainības zaudēšanu apraksta kā "fiksu izbraucienu", pēc kura viņš palicis ar saskrāpētu muguru. Volpole pret šādu notikušā aprakstu neiebilst, jo šī mīlēšanās tik tiešām nav dēvējama par krāšņu. Viņa vēl atceras, ka uzšāvusi princim pa dibenu, un ar to arī piecminūšu sekss bija beidzies.

No krūmiem abi iznākuši brīdī, kad kroga stāvlaukums sācis pildīties ar cilvēkiem, un abi bijuši panikā no tā, ka kāds varētu viņus pusplikus pieķert. Viņi sakārtojušies un atgriezušies krogā. Un abi ar cerību, ka šis paliks noslēpums. Tā tomēr nenotika – no sākuma Harijs vaļsirdīgi izplājās grāmatā, bet nu arī Volpole saņems savu daļu slavas.