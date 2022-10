Izirusi mākslinieku Neiburgas un Eglīša laulība

Šķīrušies mākslinieki Katrīna Neiburga un Andris Eglītis, atsaucoties uz Neiburgas interviju žurnālā “Pastaiga”, otrdien raksta žurnāls “Kas Jauns”.

"Esmu atjēgusies punktā, kur esmu viena ar dēliem. Un ar jaunu dzīvi, kurā jāmeklē pašai savas vērtības, svētki, rituāli. No vienas puses tas ir traģiski, no otras – ļoti interesanti, jo ne jau visi piedzīvo tādus brīžus. Nezinu, varbūt no ārpuses to pat vispār nevar redzēt, bet iekšēji tas ir tāds milzīgs darbs. Atrast pašai sevi. Atrast, kāpēc es dzīvoju," saka māksliniece.

Viņa atzīst, ka pēc mātes Andras Neiburgas nāves 2019. gada pavasarī, viņai tagad pašai jāveido "jauns vērtību loks, lai man būtu cilvēki, ar kuriem varu runāt par sev svarīgo," "Kas Jauns" citē Neiburgas teikto intervijā žurnālam "Pastaiga".