Izrādīties kārā Pļuščenko sieva atkal krīt ļaužu nežēlastībā

Доброе утро,завтракаем) Читаем некоторые комментарии на отдыхе и диву даёмся) Создаётся впечатление,что яичница у нас из золота, а листья салата и фрукты из бриллиантов ), а круассаны явно из чёрного жемчуга)Необычные завтраки и #рубрикамоизавтраки набирает с каждым днём обороты и на неё смотрят люди из разных стран мира,подписываются на мой аккаунт) Я рада,что эта рубрика вдохновляет огромное количество людей по всему миру, но если у кого-то при виде обычного омлета возникает ком в горле и дичайшая зависть даже к успехам ребёнка,то это точно уже патология,тут блокировка и споры бесполезны,они регистрируются и продолжают строчить c новых аккаунтов свои умозаключения ,устраивая в комментах накал страстей, а если не дай Бог ты с ними вступил в дебаты , у них день прожит не зря.)Можно долго и упорно думать,что эти люди что -то когда -то поймут , но это , увы - заблуждение ,здесь нужен явно психолог,а лучше психиатр,так как патологическая зависть она неизлечима,но иногда с помощью вышеупомянутых специалистов её можно вогнать в стадию ремиссии, когда люди начинают осознавать,что видимо что -то делают не так . Радует,что среди 2млн 250 тысяч моих подписчиков таких «добрых людей» по пальцам пересчитать можно) , но они есть, и Бог с ними , пожелаем им крепкого здоровья и удачи и главное «Приятного аппетита»! ❤️🍉🥥🥂

