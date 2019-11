Jānis Timma oficiāli izšķīries no sievas, vēsta Krievijas mediji

View this post on Instagram

Раньше я никогда не верила. Читала эти слащавые тексты, злилась, не доверяла, а потом раз и все изменилось. Я пытаюсь вспомнить события, как все развивалось и что же привело меня к тебе, должна быть какая-то формула успеха, ведь чему-то учат людей на всех бесконечных тренингах, но я не понимаю. Может есть какая-то особенная формула для тех, кто все делает не так? Спасибо тебе ❤️

