Japānas princese Mako lauž tradīcijas un precēsies ar puisi no tautas

Japānas princese Mako lauzusi simtiem gadu ilgas karaliskās tradīcijas, proti, viņa atteiksies no karaliskajiem tituliem, sava statusa un līdz ar to arī ļoti pārtikušas dzīves, lai būtu kopā ar savu mīlestību, puisi "no vienkāršās tautas".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

29 gadus vecā princese Mako ir Japānas imperatora Akihito vecākā mazmeita. Pēc vairāku gadu ilgušiem strīdiem, augstdzimusī ģimene beidzot akceptējusi Mako vēlmi dzīvot citādāku dzīvi nekā paredz impērijas tradīcijas, proti, sievietei atļauts oficiāli apprecēt viņas mīļoto vīrieti Kei Komuro.

Pāra kāzas paredzētas šogad 26. oktobrī, ziņo BBC. Pēc kazām Mako zaudēs savu princeses titulu un daudzas priekšrocības, ko sniedz karaliskā dzīve. Princeses pienākumus, kuros ietilpst arī oficiālas vizītes ārzemēs, viņa sāka pildīt 19 gadu vecumā.

Mako ar bijušo klasesbiedru Komuro gribēja laulāties jau 2018. gadā, taču tas izraisīja skaļas debates, jo Japānā valda uztraukums par arvien sarūkošo imperatora ģimeni – tronim ir tikai četri mantinieki, turklāt gaismā nāca fakts, ka Komuro ģimenei esot finansiālas grūtības.

2018. gadā pie vīra izgāja princese Ajako, kuras izredzētais arī bija cilvēks no vienkāršās tautas – kuģniecības kompānijas darbinieks. Ajako zaudēja princeses titulu. Japānas likumi nosaka, ka imperatora ģimenes sievietēm, apprecoties ar cilvēku bez aristokrātikas izscelsmes, no saviem tituliem jāatsakās, bet šis likums neattiecas uz imperatora ģimenes vīriešiem – viņi drīkst izvēlēties sievu no vienkāršās tautas.

Princeses Mako aiziešana no karaļnama paredz 150 miljonu jenu (vairāk nekā viens miljons eiro) izmaksu, karaļnama loceklim aizejot no pienākumi pildīšanas, taču Mako no šīs naudas plānojot atteikties. Paredzams, ka pēc kāzām pāris pārcelsies uz ASV, kur Komuro strādā kā jurists.

Mako un Komuro iepazinās 2012. gadā, studējot universitātē Tokijā. 2017. gadā viņi saderinājās. Princes Mako ir Japānas kroņprinča Akišino un princeses Kiko pirmais bērns no trim.