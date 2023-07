Kā dzīvo jaunais tenisa spīdeklis – 20 gadu vecais Karloss Alkarass

Sīks tetovējums uz Karlosa Alkarasa apakšdelma atklāj trīs c – "cerebro, corazon, cojones" jeb smadzenes, sirds, bumbas. Tikai 20 gadus vecais spānis svētdien piecu setu cīņā Vimbldonā uzveica pieredzējušo serbu Novāku Džokoviču un izcīnīja savu otro "Grand Slam" titulu. Džokovičs pēc spēles slavēja jauno spāni – viņš spējis izdarīt "vairākus tiešām neticamus sitienus". Kā ikdienā dzīvo uzlēcošā tenisa zvaigzne?

Karloss Alkarass uzauga ar Rodžera Federera plakātiem pie sienas. Alkarass joprojām dzīvo visai parastā divstāvu mājā kopā ar saviem vecākiem, taču pēc uzvaras Vimbldonā tas varētu mainīties – visticamāk, spānim priekšā spoža karjera ar miljoniem kā patīkamu piedevu, raksta "Mail Online".

Talantīgais puisis nāk no mazpilsētiņas Elpalmaras netālu no saulainās Alikantes. Tenisists ir viens no četriem zēniem, kas dzimuši nekustamā īpašuma aģenta Karlosa un viņa sievas, IKEA pārdevējas Virdžīnijas laulībā. Kopš Karlosa panākumiem tenisā tēvs kļuvis arī par viņa aģentu; tēvam pašam karjera tenisā nebija veiksmīga.

Ģimenes mājā otrais stāvs atvēlēts "darbam" – tajā atrodas tenisista birojs, kurā saimnieko tēvs. Viena telpa nofraktēta Alkarasa balvām un kausiem. Sportists jau bērnībā izcēlās ar īpašu uzcītību, proti, kamēr citi bērni staigāja uz kino, Karloss sapņoja par panākumiem tenisā un allaž lūkojās sava elka Federera virzienā.

Vienīgais traucēklis uzcītībā – viedtālrunis. Karlosa pusaudžu gadu treneris Kiko Navarro apstiprina, ka laika posmā no deviņu līdz 17 gadu vecumam daudzsološais sportists pārāk daudz laika pavadījis telefonā un tāpēc regulāri nav gana labi izgulējies un atpūties. Bet tas arī vienīgais mīnuss Karlosa ceļā uz panākumiem.

Alkarasa ģimene nebija trūcīga, taču arī ne bagāta. Viņa tēva sportista karjera aprāvās naudas trūkuma dēļ, taču mazā Karlosa izaugsmi atbalstīja Spānijas kūku un jogurta magnāts Alfonso Rueda, kurš ļoti mīl tenisu un bija galvenais daudzsološā Alkarasa sponsors.

Tagad par naudas trūkumu viņš sūdzēties nevar. Paralēli sportam Karloss ir arī influenceris sociālajos tīklos. Viņš reklamē gan pretsviedru līdzekļus, gan mašīnas. Alkarasam ir līgumi ar "Calvin Klein", "Rolex", "Nike" un BMW. Tagad, pēc uzvaras Vimbldonā, reklāmas līgumu skaits droši vien pieaugs.

Viņš pats gan izteicies, ka nealkst grezna dzīvesveida un nepievērš lielu uzmanību zīmoliem: "Esmu diezgan jauns un man, protams, ir savas iegribas, bet vispār esmu normāls, dabisks un pazemīgs. Ja man kaut kas ļoti iepatīkas, to cenšos nopirkt, bet galu galā mans tēvs visu nokārto," Alkarass teica žurnālam "Vogue". Sadarbības partneris BMW sportistam katru gadu dāvina jaunu auto, tāpēc tās viņam pašam nav vajadzības pirkt.

Sporta pazinēji par Alkarasu saka: viņam esot kājas kā Federeram, spējas kā Nadalam un fokuss kā Džokovičam. Bet taktisko domāšanu laukumā Alkarass guvis no šaha – vectētiņš visiem saviem mazbērniem licis spēlēt šo domāšanas spēli. Arī attieksme pret darbu ir ģimenes audzināšanas rezultāts.

Vienlaikus jaunietis esot arī ar ugunīgu raksturu, šī iemesla dēļ viņa komandā tiek algots psihologs. Treneris Navarro atceras: "Kad viņš bija bērns, zaudēdams punktu vai spēli, Karloss lauza raketes. Man bija jāļauj viņam staigāt pa klubu, izraudāties un atvilkt elpu, un tikai pēc tam es varēju ar viņu runāt par viņa attieksmi. Bet šāds raksturs ir svarīgs aspekts, lai kļūtu par uzvarētāju. Un Karloss vēlas uzvarēt itin visā, pat galda spēlēs."

Jāpiebilst, ka kopā ar kādreizējo dubultspēļu partneri, dāni Holgeru Rūni, abi puiši bija cieši nolēmuši reiz triumfēt Vimbldonā.

Ārpus kortiem Alkarass nodarbojas arī ar labdarību – viņam pieder organizācija, kas palīdz cilvēkiem ar Dauna sindromu. Bet no citiem sportiem viņam tīri labi patīk futbols – Alkarass ir kaismīgs Madrides "Real" fans.

Un kā tad ar privāto dzīvi? Draudzenes viņam ir bijušas, taču ar laulībām spotists nesteidz. Zināms, ka iepriekš viņš ticies ar tenisisti Mariju Gonsalesu Gimenesu un krāšņo spāņu dziedātāju Anu Menu.