Kāda viņa bija? Trīs atmiņu stāsti par karalieni Elizabeti II

Kad mūžībā dodas kāds dižens cilvēks, citi bieži saka, ka noslēdzies vesels laikmets, bet uz Lielbritānijas karalieni Elizabeti II to var attiecināt burtiski. Kā sēru ziņas vakarā sacīja britu žurnālists Pīrss Morgans, citi nemaz tā īsti nevar saprast, ko viņa nozīmē brita identitātei. Pirms 16 gadiem karaliene ar vīru viesojās Rīgā. Kāda īsti viņa bija, vaicājām trim cilvēkiem, kas viņu satika dzīvē.

Bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga ar Elizabeti II tikusies vairākkārt, bet pirmoreiz septiņdesmito gadu beigās Kanādā. "Toreiz karaliene svinēja savas valdīšanas 25 gadu jubileju un apceļoja 35 valdījumus. Kanādas premjers toreiz rīkoja banketu, ielūgti bija pārsimt daudzsološākie jaunie Kanādas pētnieki, zinātnieki un mākslinieki. Karaliene Elizabete un princis Filips vakariņās bija goda viesi. Pēc vakariņām karaliene apstaigāja telpu un ar dažiem aprunājās, un es biju to skaitā!" – par šo tikšanos Vaira Vīķe-Freiberga karalienei atgādināja, kad abas tikās Bekingemas pilī.

"Pie viņas ierodoties ne vairs kā viņas bijusī pilsone, bet jau neatkarīgas valsts vadītāja, es viņai teicu: šī man jau otrā reize!" smej eksprezidente.

Bekingemas pilī Vaira Vīķe-Freiberga bijusi vairākas reizes. Kādā no tām viņa satikusi arī karalienes tik iecienītos korgiju šķirnes suņus – tie viņai blakus bija visu mūžu. Pēdējais sunītis vārdā Vilova nomira 2018. gadā un, līdzīgi kā visi citi karalienes mīluļi, tika apbedīts Balmoralas pils teritorijā. Balmoralas muižā izdzisa arī pati Elizabete.

Eksprezidente atceras: "Pa koridoru pie viņas kabineta nāk suņu piķieris ar veselu baru korgiju līdzi saitē! Protams, es kā suņu mīļotāja automātiski pieliecos un grasos vienu no tiem sunīšiem paglaudīt, bet tas piķieris: "Lūdzu, nē! Lūdzu, nē!"