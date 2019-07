Kailbilžu lietpratējs Aleksandrs Sokolovs nolēmis fotografēt kāzas

View this post on Instagram

Es strādāju par fotogrāfu jau 19!!! gadus. Bet vēl joprojām neesmu fotografējis kāzas! Mana daiļrade mainās, es augu un attīstos. Ir pienācis laiks realizēt sevi kāzu fotogrāfijā. Esmu daudz domājis, lasījis un gatavojies tai PIRMAJAI REIZEI. Tàs būs manas svarīgākās kāzas, kuras es atcerēšos visu mūžu. Mans atbildības līmenis būs 150%... Un arī klienti varēs lepoties ar to, ka tieši viņu ceremonija, bija "pirmās Sokolova kāzas". Palīdzi man zaudēt kāzu fotogrāfa nevainību! Padalies ar ziņu vai ietago draudzeni vai draugu, kuri taisās precēties. Varbūt tieši ar viņiem sāksies jauns posms manā radošajā dzīvē! Vairāk info manā mājaslapā.

