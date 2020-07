Kanje Vests lūdzis piedošanu sievai par publiski sarunāto

Reperis Kanje Vests lūdzis sievu atvainot viņa pagājušās nedēļas "izgājienus" publiskajā telpā.

Jau vēstījām, ka amerikāņu reperis Kanje Vests nesen burtiski "nobruka", nākot klajā ar vairākiem privāta rakstura paziņojumiem, kā arī apvainojumiem gan sievas Kimas Kardašjanas virzienā, gan nomelnojot sievasmāti.

Visupirms Vests izplūda asarās un publiski paziņoja, ka viņa un Kimas vecākā meita gandrīz tikusi abortēta, bet pēc tam uzbruka sievasmātei Krisai, salīdzinot viņu ar Ziemeļkorejas diktatoru Čenunu, – par to, ka viņa it kā vēloties Vestu ieslodzīt psihiatriskajā klīnikā. Vēl dienu vēlāk Vests vēstīja, ka jau vairākus gadus cenšas izšķirties no Kimas Kardašjanas.

Daudzi no Vesta "tumšā brīža" ierakstiem sociālajos tīklos nu ir dzēsti. Tagad tur lasāms piedošanas lūgums.

"Gribu atvainoties savai sieva Kimai par to, ka publiski paziņoju privāta rakstura lietas, tas bija ģimenes jautājums. Es viņu nepasargāju tā, kā viņa līdz šim sargājusi mani. Kimai vēlos teikt, ka zinu: esmu tevi sāpinājis. Lūdzu, piedod. Paldies par to, ka vienmēr esi man līdzās," tvītoja reperis.

Pēc pirmajiem skaļajiem Vesta paziņojumiem Kardašjana vairākas dienas klusēja, taču tad tomēr nāca klajā ar savu paziņojumu, kurā lūdza iejūtību un līdzjūtību – Kanjem bijusi bipolāro traucējumu saasinājums, un tajos brīžos viņš mēdzot pateikt to, ko nemaz nedomā.

Kardašjana pirmoreiz atzīmēja, ka līdz šim par Vesta psihes problēmām nekad nerunāja, vēloties viņu un ģimeni publiskajā telpā pasargāt.

Tikmēr medijs "The Sun" vēsta, ka Vests rančo, kur viņš atradies bez ģimenes, apmeklējusi mediķu brigāde. Uzturējusies tur apmēram 30 minūtes, brigāde devusies prom bez slavenā repera automašīnā.

Kima Kardašjana pagaidām nav publiski komentējusi Vesta piedošanas lūgumu.