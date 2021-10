Kardašjanu klanā gaidāmas kāzas – saderinājusies māsiņa Kortnija

Par saderināšanos paziņojusi slavenā Kardašjanu klana māsiņa Kortnija Kardašjana. Viņas nākamais vīrs būs grupas "Blink 182" bundzinieks Trevis Barkers, ar kuru reiz jau Kortnija bija precējusies.

42 gadus vecā Kortnija Kardašjana ir māsa Kimai un Hlojai Kardašjanām, un topošais vīrs klanā ir labi zināms visiem – Kortnija ar Barkeru pazīstami jau apmēram desmit gadus, taču romantiskas attiecības abus vieno aptuveni deviņus mēnešus.

Bildinājums noticis okeāna krastā Kalifornijā, sarkanu rožu ielenkumā, liecina skaistules publiskotais saturs sociālajos tīklos. "Uz mūžiem," skaisto notikumu dokumentējusi Kardašjana, kura 2015. gadā izšķīrās no sava pirmā bērna Skota Disika. Kortnijas pirmā laulība ilga desmit gadus.

Kornijas un Skota savienībā pasaulē nāca trīs bērni, un visi mazuļi "automātiski" kļuva par realitātes šova "Keeping up with the Kardashians" varoņiem. Divi bērni ir arī līgavainim, 45 gadus vecajam rokmūziķim Barkeram.