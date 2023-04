Kāzu nebūs – miljardieris Ruperts Mērdoks atsaucis saderināšanos

Mediju magnāts Ruperts Mērdoks atcēlis savas piektās kāzas, un arī attiecības ar mīļoto sievieti nu ir uz jautājuma zīmes, ziņo tabloīds "Mail Online". 92 gadus vecais miljardieris savu draudzeni bildināja tikai pirms divām nedēļām, taču nu pieņemts lēmums kāzas tomēr nerīkot.

Mediju magnāts un viņa piektā līgava Anna Leslija Smita atsaukuši saderināšanos, un tas noticis pēc savstarpēji izsvērta lēmuma. 92 gadus vecā Mērdoka un 66 gadus vecās bijušās policijas kapelānes Smitas kāzas bija plānotas šovasar, pats miljardieris par gaidāmo notikumu ziņoja ar sajūsmu.

Viņš draudzenei bija pasniedzis iespaidīga izmēra ļoti dārgu 11 karātu dimanta gredzenu, un līgava to arī nēsāja uz pirksta, tomēr kāzu nebūs. Mērdokam šīs būtu bijušas piektās laulības.

Kā skaidro pārim pietuvināti cilvēki, Anna Leslija Smita sapratusi, ka tomēr nespēs sadzīvot ar lielo publicitāti, viņa radusi pie diskrēta dzīvesveida. "Viņa nespēj tikt galā ar nemitīgo sabiedrības uzmanību. Tad nu pirmdienas vakarā abi apsēdās pie galda un vienojās, ka saderināšanās tiek atcelta," zina teikt kāds informēts cilvēks.

Mērdoks esot ļoti iemīlējis Smitu, tāpēc viņam kāzu atcelšana ir sarūgtinoša. Pagaidām nav zināms, vai pāris vispār paliks kopā, jo iespējams, ka katrs tālāk ies savu ceļu.

Jau vēstījām, ka Mērdoks ar 66 gadus veco Smitu iepazinās pagājušā gada septembrī kādā saviesīgā pasākumā viņa Kalifornijas vīna dārzos. Jaunā mīlestība miljardieri atrada nepilnu pusgadu pēc tam, kad tika šķirta viņa ceturtā laulība ar slaveno modeli Džeriju Holu.

Mērdoks mīļoto bildināja 17. martā. "Tā ir Dieva dāvana mums abiem," par mīlestību pret Mērdoku saka Smita, kura pēdējos 14 gadus dzīvojusi atraitnes statusā. Viņas vīrs bija Amerikā pazīstams kantrīmūziķis Česters Smits.

Mērdoks ir viens no pasaules bagātākajiem cilvēkiem. Saskaņā ar žurnāla "Forbes" ziņām austrālieša Mērdoka bagātības apjoms pārsniedz 17 miljardus ASV dolāru. Mērdokam ir īpašuma daļas telekanāla "Fox News" un laikraksta "Wall Street Journal" māteskompānijās. Viņa varenā globālā mediju impērija ietver arī laikrakstu "New York Post", Londonas avīzi "The Times" un britu tabloīdu "The Sun".

Miljardierim aiz muguras ir četras laulības, viņš ir kopumā sešu bērnu tēvs.