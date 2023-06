Korpulenta influencere nepagurusi cīnās pret diskrimināciju lidmašīnās

Kanādā un ASV dzīvojošā ceļojumu blogere un influencere Džeilina Čeinija kopš aprīļa nepagurusi cīnās pret diskrimināciju Ziemeļamerikas aviokompāniju ieviestajā praksē, kas paredz korpulentiem cilvēkiem maksāt par divām sēdvietām aviolainerī. Ceļotāja pieprasa atcelt šo "diskriminējošo politiku", raksta "New York Post".

Džeilinai Čeinijai "Instagram" platformā seko vairāk nekā 95 tūkstoši cilvēku, bet "TikTok" vietnē viņas fanu pulks ir jau 132 tūkstoši. Sekotāju skaits būtiski pieauga pēc tam, kad sieviete aprīlī sāka vākt parakstus petīcijai, kas pieprasa Federālajai aviācijas pārvaldei (FAA) uzlikt par pienākumu visām aviokompānijām vadīties pēc tādas politikas, kas ļautu ikvienam pasažierim lidojumā baudīt komfortu un labklājību.

Šobrīd daudzas aviokompānijas no miespilnākiem cilvēkiem iekasē dubultu maksu, jo lidojumā viņi faktiski aizņem pusotru vai divas sēdvietas. "Cilvēkiem ar mazāku ķermeņa masu jāmaksā mazāk, lai nokļūtu galamērķī. Bet mums jāmaksā par divām vietām, lai gan visi gūstam vienādu pieredzi," telekanālam CNN paudusi aktīviste.

Čeinija atzīst, ka koncepcijas maiņa varētu sadārdzināt aviobiļetes, jo kādam būtu jāmaksā par korpulentu cilvēku ērtībām, taču viņa uzskata, ka izmaksas ir jāsalīdzina ar ieguvumiem, kas būtu, radot viesmīlīgāku un iekļaujošāku ceļotāju pieredzi. Influencerei ir liels atbalsts gan starp citiem korpulentiem ceļotājiem, gan arī starp ceļojumu ekspertiem un cilvēktiesību aktīvistiem.

Kanādas aviopasažieru tiesību aizstāvis Gabors Lukačs praksi iekasēt maksu no lielākiem pasažieriem par divām sēdvietām nosaucis par cilvēktiesību problēmu. "Būt liela auguma cilvēkam nav izvēle, kā daudzi maldīgi uzskata. Nav tā, ka kāds no rīta ceļas un pieņem lēmumu, ka viņš būs liels cilvēks. Ņemot vērā šo cilvēktiesību aspektu, es neredzu nekādu attaisnojumu, lai iekasētu no šiem cilvēkiem dubultu maksu," sacīja Lukačs.

Lukačs intervijā CNN piebilda, ka aviokompānijas nepiešķir nekādas atlaides, piemēram, bērniem vai stipri slaidiem cilvēkiem.

Lukačs arīdzan norādījis, ka jau labu laiku lidmašīnu sēdekļus ražo mazākus. Ja agrāk tie vidēji bija 47 centimetru plati, tad tagad 43 centimetri. Savukārt 38% pasaules iedzīvotāju ir ar lieko svaru. "Sēdvietu izmēriem būtu jāuztrauc visus ceļotājus, ne tikai tos, kuriem ir būtisks liekais svars," saka viņš.

Savos sociālajos tīklos Čeinija arīdzan vērsusi uzmanību uz šaurajām ejām lidmašīnu salonos. Viņasprāt, ir 2023. gads un aviolaineri būtu jābūvē ērtāki. Tāpat Čeinijai negatīvas emocijas sagādājuši stereotipi par resniem cilvēkiem, tostarp no citu pasažieru un arī apkalpes personāla puses.

Kā vēsta "New York Post", pēc Čeinijas izsludinātā petīcijas raksta FAA dubultojies iesniegumu skaits no pasažieriem, kuri jutušies diskriminēti savos aviopārlidojumos.