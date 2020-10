Kur pazudusi par Putina mīļāko dēvētā Alīna Kabajeva

Par "Putina meiteni" dēvētā mākslas vingrotāja Alīna Kabajeva publikā nav redzēta kopš 2018. gada, pamanījuši britu mediji. Kāpēc tā?

Šobrīd 37 gadus vecā olimpiskā medaļniece Kabajeva pavisam pazudusi no sabiedrības acīm, šonedēļ raksta britu prese. Sieviete nav manīta kopš 2018. gada, kad kļuva zināms, ka viņa ir stāvoklī.

Tobrīd Kabajeva bija gaidību pirmajā trimestrī. Kā raksta "The Sun", Kabajeva kādā Maskavas klīnikā pagājušā gada aprīlī dzemdēja dvīņu puikas, un kopš tā laika par jauno sievieti nav nekādu ziņu.

Alīna Kabajeva ir viena no panākumiem bagātākajām mākslas vingrotājām vēsturē – viņai pieder divas olimpiskās medaļas, tostarp zelta, 14 medaļas pasaules čempionātos un 25 medaļas Eiropas čempionātos mākslas vingrošanā.

Pēc aktīvo sporta gaitu beigām Kabajeva pievērsās politikai, atbalstot autoritārā Krievijas prezidenta Vladimira Putina pārstāvēto partiju.

Par to, ka starp Putinu un Kabajevu uzplaukušas īpašas attiecības, mēļoja jau 2008. gadā. 2015. gadā krievu izdevums "Moskovskij Korespondent" rakstīja, ka Kabajeva dzemdējusi Putina dēlu. Politiķis šīs baumas neapstiprināja, bet pats izdevums drīz pēc tam tika slēgts.

Putins 2013. gadā šķīra laulību ar Ludmilu, ar kuru bija precējies no 1983. gada. Šajā laulībā dzimušas meitas Marija un Jekaterina.

Kā medijam "The Sun" vēsta kāds avots no Maskavas, Putins ārkārtīgi sargā savu privāto dzīvi. Uz to norāda kaut vai fakts, ka viņš ilgi slēpa savu meitu identitātes.

"Ja Alīna ir dzemdējusi Putina bērnus, skaidrs, ka viņš šo faktu slēps. Viņš ir kā apsēsts ar savu tuvinieku drošību," paudis anonīms avots.

Jāpiezīmē, ka 7. oktobrī Putins atzīmēja savu 68. dzimšanas dienu un sniedza interviju "Tass" aģentūrai. Cita starpā viņš paziņoja, ka cer: tieši viņš ir autoritāte savām meitām. Tāpat viņš pastāstīja, ka viena no meitām dzemdējusi viņam mazdēliņu, taču uz jautājumu, kura meita tā ir, Putins atcirta: "Kāda nozīme?"