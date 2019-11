Ļaudis izsmej sievišķīgas peldkostīmu modeles defilē

Daudzi joprojām ir neizpratnē par to, kāpēc tērpus modes skatēs parasti izrāda slaidas, garas modeles, un, lai gan pēdējos gados dizaineri arvien biežāk atkāpjas no šiem standartiem, iztapt visu kritizējošajai sabiedrībai tāpat ir neiespējami, un zelta vidusceļš, visticamāk, tā arī nekad netiks atrasts.

Ļaužu nežēlastībā nesen kritusi 24 gadus vecā britu peldkostīmu un apakšveļas modele Demija Rouza, kura var lepoties ar ļoti sievišķīgām, pilnīgām auguma aprisēm, kas izcili izskatās fotogrāfijās. Savukārt par to, kā ļoti formīga daiļava izskatās uz mēles modes šovā, sabiedrība nav vienisprātis.

Modele šovasar defilējusi peldkostīmu zīmola "Ohh Polly" bikini modes skatē, un video ar viņas iznācienu uz mēles tikai tagad, vairākus mēnešus pēc šova, nonācis visu redzošo kritiķu redzeslokā, liekot ļaudīm prātot par to, vai Demijai turpmāk vajadzētu kāpt uz mēles.

Demijas defilē daudzus ļoti mulsinājis, un ļaudis nav kautrējušies arī viņu izsmiet, saucot modeles neveiklo iznācienu par apkaunojošu slāšanu.

Ļaužu kritika trāpījusi modelei tieši sirdī, un viņa šonedēļ tviterī taisnojusies par savu gaitu, stāju un attieksmi, kādu viņa demonstrējusi uz mēles.

"Jokus pie malas. Jā, es neesmu tā labākā defilē modele. Es biju ļoti uztraukusies, negribēju to darīt, aizkulisēs pazuda mans topiņš, kurpes bija man par lielu gan izmērā, gan augstumā, un man bija arī personiskas problēmas – mēnesi pirms tam es zaudēju savu mammu," vēstījusi modele.

Modele publicējusi vēl virkni tvītu, kuros norādījusi, ka viņa vēlējusies izkāpt no savas komforta zonas. Tāpat arī viņa norādījusi, ka tas esot prasījis lielu drosmi no viņas.

Noslēgumā modele pateikusi paldies tiem, kas viņu atbalsta.

All jokes aside yes I’m not the best runway model. I was super nervous, didn’t want to do it, my top went missing backstage, my shoes were too big for me in height and size not to mention I was dealing with personal issues loosing my parents, my mom a month before. — Demi Rose 💕 (@DemiRoseMawby) November 13, 2019

