Lielbritānijā klusi un bez pompa atzīmē karalienes Elizabetes II 94. jubileju

Lielbritānijas karaliene Elizabete II 21. aprīlī atzīmē savu 94. dzimšanas dienu, un šī ir pirmā reize viņas valdīšanas 68 gadu laikā, kad svinības notiek bez lielgabalu zalvēm.

Jau iepriekš Bekingemas pils izplatīja paziņojumu, ka karantīnas pasākumu dēļ karaliene neapmeklēs publiskus pasākumus, kā arī šogad nenotiks tradicionālā militārā parāde un neskanēs lielgabalu šāvieni.

Pils paziņojumā tika norādīts, ka tradicionālie pasākumi par godu Elizabetes II dzimšanas dienai nevar notikt laikā, kad "valsts ir krīzē".

Britu mediji ziņo, ka karaliene, būdama pašizolācijā Vindzoras pilī, savos svētkos saņem apsveikumus telefoniski un arī tiešsaistē "tiekoties" ar karaliskās ģimenes locekļiem. Šīs sarunas paliks privātas un netiks publiskotas. Karaliskās ģimenes locekļi apsveikumus veltījuši arī sociālajos tīklos.

Bet Bekingemas pils oficiālais tvitera konts publiskai apskatei izlicis senu video, kurā karaliene redzama bērnībā. "Paldies visiem par apsveikumiem," vēstīts paziņojumā vietnē "Twitter".

Thank you for your messages today, on The Queen’s 94th birthday. 🎈🎉

🎥 In this private footage from @RCT, we see The Queen, then Princess Elizabeth, with her family, including her younger sister Princess Margaret. pic.twitter.com/T5IUS8MmQj