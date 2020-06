Lielbritānijas princis Filips atzīmē 99. gadskārtu

Lielbritānijas karalienes Elizabetes II vīrs princis Filips 10. jūnijā svin 99. dzimšanas dienu.

Pašizolācijas dēļ šogad Lielbritānijā prinča Filipa jubilejas svinības netiek atzīmētas plaši, taču karaļnams, kā ierasts, publicējis jaunu oficiālo foto.

Attēlā Edinburgas hercogs pozē kopā ar karalieni Vindzoras pils zālājā.

Princis Filips ir bijušais Grieķijas (tur viņš dzimis 1921. gada 10. jūnijā Giksburgu dinastijā) un Dānijas princis, kurš izglītojās Lielbritānijā. Pabeidzis Karalisko jūras spēku koledžu, Filips jūras spēku flotē darbojās kā lidotājs.

Laulības ar karalieni Elizabeti II tika noslēgtas 1947. gadā, kopš tā laika abi ir kopā. Elizabetei un Filipam ir četri bērni – princis Čārlzs, princese Anna, Jorkas hercogs Endrjū un Veseksas grāfs Eduards.

📸 This new photograph of The Duke of Edinburgh and The Queen was taken last week in the quadrangle at Windsor Castle to mark His Royal Highness’s 99th birthday tomorrow. pic.twitter.com/RCAZeioUjq