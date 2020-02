Dziedātāja Liene Šomase, kuras ikdienai nu iespējams sekot līdzi kanāla "STV Pirmā!" veidotajā realitātes šovā "Slavenības. Bez filtra" neslēpj, ka ilgu laiku apzināti vairījusies no publicitātes. Lūk, kāpēc.

Šova jaunākajā sērijā Šomase atklāj, ka iemesls lēmumam bēgt no publicitātes bijusi nepatiesība, ko savu žurnālu lappusēs par Lieni vēstījusi pašmāju dzeltenā prese.

Darvas karote bijuši arī naidpilnie komentāri internetā, kas sekojuši līdz ar popularitātes pieaugumu.

"Sākumā es centos pret to cīnīties. Un tad sapratu, ka tikai vēl vairāk malkas piemetu tam ugunskuram. Ir vienkāršo jānoiet nost no tā visa. Tāpēc es izvēlējos pirms pieciem gadiem noiet no šīs publiskās telpas," savu lēmumu skaidro Liene Šomase.

Liene saņēmusi komentārus gan par savu izskatu, gan to, ka nākusi no laukiem.

"Es raudāju gandrīz katru vakaru. Un tad sapratu, ka tas ir pilnīgi normāli: tiklīdz tu sāc kaut ko darīt publiski, visiem ir ļoti daudz viedokļu," saka dziedāja, piebilstot, ka šobrīd par to visu tikai pasmejoties, bet komentārus internetā jau sen vairs nelasot.

Šomase vairs necenšoties izpatikt visiem un vienkārši dzīvo savu dzīvi.