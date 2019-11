Latvijas Blogeru un influenceru asociācijas izveidotāja un dibinātāja Maija Armaņeva šoruden ne vienu reizi vien likusi par sevi runāt – viņas vārds publiskajā telpā izskanējis saistībā ar vairākiem skandāliem. Tiesa, sociālo tīklu zvaigzne no ažiotāžas centusies norobežoties, jo uzskata – viņai nav sevi publiski jāaizstāv.

Skaistuma un dzīvesstila blogeri daudzi ne tikai apsūdzējuši sekotāju pirkšanā un influenceru biznesa mākslīgā uzpūšanā, bet arī publiski izzobojuši viņas neseno saķeršanos ar zīmolu "Madara", kuru Maija pirms pāris nedēļām apsūdzēja viņas idejas zādzībā.

Pirmdienas vakarā kanāla "STV Pirmā!" šovā "Slavenības. Bez filtra" stiliste Žanna Dubska tikās ar Maiju, un abu sieviešu saruna nonāca arī līdz nesenajam skandālam par idejas zādzību.

Maija Žannai paskaidroja, ka uz publiskajā telpā sacelto ažiotāžu raudzījusies no malas un "vienkārši palaidusi." "Es netaisos aizstāvēt to, ko esmu jau pateikusi. Man tikai vajag vienu reizi pateikt," to, kāpēc nav ļāvusies komentētāju un citu influenceru provokācijām, skaidroja Maija.

Tāpat arī viņa apgalvoja, ka no šīs situācijas guvusi lielu dzīves rūdījumu, un ir pārliecināta – viņai nekas nevienam nav jāpierāda. "Es neuzskatu, ka man sevi ir kaut kur jāaizstāv. Tie, kas man tic, viņi turpina man ticēt!" sacīja Maija, piebilstot, ka pēc saķeršanās ar "Madaru" no saviem sekotājiem, atbalstītājiem, partneriem un citiem zīmoliem saņēmusi ļoti lielu atbalstu un pozitīvismu.