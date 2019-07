Maksims Galkins iepriecina ar sirsnīgu ģimenes foto no Jūrmalas

View this post on Instagram

Передаём вам, дорогие подписчики, горячий привет! Ещё два года назад самые частые фразы от людей, которых я встречал на улице, были: «Был на Вашем концерте или иду на концерт и видел Вас по телевизору» Теперь же: «Смотрю Ваш Инстаграм и иду на Ваш концерт!» И это здорово: каналы общения меняются, а связь остаётся! Нас уже 6 000 000, это столько же, сколько собирают самые рейтинговые выпуски моей телепрограммы «Лучше Всех!» Спасибо за интерес!

