Medijs: Andželinas Džolijas 'zombijlīdziniece' pieslēgta plaušu ventilācijai

Par aktrises Andželinas Džolijas zombijlīdzinieci dēvētā "Instagram" zvaigzne Sahara Tabāra šobrīd pieslēgta mākslīgajai plaušu ventilēšanai pēc saslimšanas ar Covid- 19, vēsta britu medijs "The Daily Mail".

22 gadus vecā sieviete, kura kopš pērnā gada oktobra atrodas ieslodzījumā Irānā, tur ir sasirgusi ar koronavīrusu Covid-19, un viņas slimības gaita ir smaga, atsaucoties uz ASV bāzēto Irānas Cilvēktiesību centra sniegto informāciju, piektdien ziņo "The Daily Mail".

Tabāra (īstajā vārdā Fatemaha Kišmanda) pasaules mēroga slavu ieguva kā Andželinas Džolijas līdziniece. Viņa kļuva populāra savdabīgā izskata dēļ – lēsa, ka jauniete veikusi ap 50 dažādu operāciju, lai līdzinātos savam elkam Džolijai, taču operāciju rezultātā ieguva biedējošus vaibstus.

Tabāru arestēja Irānā un apsūdzēja zaimošanā. Kopš oktobra viņa atradās Irānas cietumā.

Irāna ir viena no valstīm, kuru smagi skāris Covid-19 vīruss. "The Daily Mail" vēsta, ka sievietes advokāti bija lūguši viņu no ieslodzījuma atbrīvot pret drošības naudu tūlīt pēc tam, kad arī Irānas cietumos sācies epidēmijas uzliesmojums, taču tiesnesis atteicies atbrīvot aizturēto.

"Mums šķiet nepieņemami, ka šī jaunā sieviete šādos apstākļos tagad ir noķērusi koronavīrusu. Viņas aizturēšana visu laiku tika pagarināta," trešdien izteicies Cilvēktiesību organizācijas jurists Peijams Derafšāns.

Sieviete tikusi hospitalizēta, norāda medijs.

Pagājušajā mēnesī Irānā no ieslodzījuma atbrīvoja ap 85 000 tūkstošiem personu, tādējādi mēģinot apkarot nāvējošā vīrusa izplatību ieslodzījuma vietās.

Šobrīd Džolijas "līdziniece" ir smagi slima un pieslēgta mākslīgajai plaušu ventilēšanas sistēmai.

Irānā Tabārai uzrādītas apsūdzības zaimošanā, kūdīšanā uz vardarbību, neatļautā ienākumu gūšanā un jauniešu mudināšanā uz koruptīvām darbībām. Viņa savas darbības veikusi sociālajos tīklos, lielākoties "Instagram" vietnē. Sievieti arestēja pēc Teherānas tiesas lūguma.

Sahara Tabāra slavu sociālajos tīklos guva 2017. gadā. Vēlāk viņa paziņoja, ka savdabīgais izskats tikai daļēji ir plastikas operāciju nopelns, jo lielākoties viņa izmantojusi grimu un attēlu rediģēšanas iespējas.